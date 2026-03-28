MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: Η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συλλυπητήρια για την απώλεια της κορυφαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας Μαρινέλλας, έστειλε και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Στη δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε:

«Δεν ξέρει η αγάπη μοιρολόι
Αρχή και τέλος δε γνωρίζει
Χτυπάει τ’ αόρατο ρολόι
Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει.

Η αγάπη όλα τα υπομένει
Η αγάπη όλα τα ελπίζει
Δίνει ζωή στην οικουμένη
Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει…

Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα…

Θα τη θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση και με μια αγάπη που “αρχή και τέλος δε γνωρίζει”…

Καλό της ταξίδι…»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

