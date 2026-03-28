Κακλαμάνης: Η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα

Συλλυπητήρια για την απώλεια της κορυφαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας Μαρινέλλας, έστειλε και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Στη δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε:

«Δεν ξέρει η αγάπη μοιρολόι

Αρχή και τέλος δε γνωρίζει

Χτυπάει τ’ αόρατο ρολόι

Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει.

Η αγάπη όλα τα υπομένει

Η αγάπη όλα τα ελπίζει

Δίνει ζωή στην οικουμένη

Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει…

Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα…

Θα τη θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση και με μια αγάπη που “αρχή και τέλος δε γνωρίζει”…

Καλό της ταξίδι…»