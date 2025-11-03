Κ. Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση στο θέμα των ΕΛΤΑ λειτουργεί με προχειρότητα, με επιπολαιότητα και με ιδεοληψίες

«Η κυβέρνηση στο θέμα των ΕΛΤΑ λειτουργεί με προχειρότητα, με επιπολαιότητα και ιδεοληψίες, και χωρίς να έχει μπροστά της τη μεγάλη εικόνα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ.

Ακολούθως υποστήριξε: «Δεν υπάρχει καμία δημόσια διαβούλευση, ούτε για τα 46 που κλείσανε, ούτε για τα 204 που θέλανε να κλείσουν και υπαναχώρησαν μερικώς και για ένα τρίμηνο. Άρα χρειάζεται συζήτηση με την τοπική κοινωνία, με τους δημάρχους, με το κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πήρε μία πρωτοβουλία να συζητηθούν αύριο στις επιτροπές τα ζητήματα. Δεν γίνεται να υπάρξει μία τέτοια μεγάλη μεταβολή, χωρίς να υπάρξει συζήτηση, η κυβέρνηση έσπευσε σήμερα, πριν την αυριανή συζήτηση, να κλείσει τα πρώτα 46 καταστήματα. Αυταρχισμός. Είναι δυνατόν να κλείσεις καταστήματα και να μη συζητήσεις με τους δημάρχους; Οι δήμαρχοι κατά 70% είναι υποστηριζόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να μη συζητήσεις με τους βουλευτές όλων των κομμάτων και όλων των περιφερειών; Αλλά εδώ δεν συζητάνε με το κόμμα τους».

Για το «γαλάζιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως το χαρακτήρισε, ανέφερε: «Ο κ. Τσιάρας νομίζω και σίγουρα και ο κ. Μαρινάκης είχαν πει στις αρχές του Οκτώβρη “μην ανησυχείτε, είναι θέμα ημερών να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις”. Η Ευρώπη λέει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο ακόμα και έχει πιαστεί και ο κ. Τσιάρας και ο κ. Μαρινάκης να λένε ψέματα για τις αποζημιώσεις.

Βιώνουμε τις πρώτες δευτερογενείς συνέπειες του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από το έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας στην Ευρώπη. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε και δυσκολία στη διαπραγμάτευση επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και στο παρελθόν φάγανε από τους αγρότες χρήματα και τα πήραν οι “Χασάπηδες” και οι “Φραπέδες”, πήραν τζάγκουαρ, τους πιάσανε με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με αυτοκίνητα, με ακίνητα, αλλά τώρα ο αγρότης ο οποίος έχει πρόβλημα στη σπορά, ο κτηνοτρόφος ο οποίος έχει πρόβλημα γιατί ταυτόχρονα έχασε και το κοπάδι του, δεν μπορούν να ζήσουν».

Για την σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Δεν γίνεται να μη συνομιλήσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι πορείες μας πρέπει να είναι παράλληλες, κοντινές, συγκλίνουσες στα μεγάλα ζητήματα. Δεν γίνεται να λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα τραπέζι διαλόγου που θα είναι μέσα η Νέα Αριστερά, ο κ. Κοτζιάς, η κ. Κατσέλη, το ΠΑΣΟΚ, και να μην είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να γίνουν ενωτικές, ανασυνθετικές και υπερβατικές κινήσεις. Τώρα ακριβώς το τι θα γίνει και πώς θα γίνει, δεν μπορώ να το πω. Η δική μας στρατηγική είναι να συμβάλουμε πολιτικά και προγραμματικά σε μια μεγάλη κίνηση για να μπορέσει η χώρα να αλλάξει σελίδα».