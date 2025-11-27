MENOY

Κ. Ζαχαριάδης για την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους: Άλλη μια βιαστική, αδιαφανής και χωρίς καμία διαβούλευση ενέργεια».

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου «να αφαιρέσει τις Πολεοδομίες από τους Δήμους», αναφέρεται με ανάρτηση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, ρωτώντας: «Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης υπάγονται οι Πολεοδομίες στο κράτος; Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου υπάγονται οι Πολεοδομίες στο κράτος;».

Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι πρόκειται για «άλλο ένα βήμα για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και λειτουργιών του κράτους στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης. Άλλο ένα πλήγμα στην αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλη μια βιαστική, αδιαφανής και χωρίς καμία διαβούλευση ενέργεια».

Σημειώνει δε, ότι «ακόμα και “γαλάζιοι” αυτοδιοικητικοί που εκλέχθηκαν στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων διαφωνούν με την απόφαση αυτή. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Ένα συγκεντρωτικό και αντιαποκεντρωτικό κράτος».

Κλείνοντας ξεκαθαρίζει: «Πολεοδομίες στα χέρια του κεντρικού κράτους σημαίνει και σχεδιασμός στα χέρια του κεντρικού κράτους, σημαίνει απόσταση από την καθημερινότητα των πολιτών. Οι Πολεοδομίες θα επιστρέψουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μόλις αναχωρήσουν από το Μέγαρο Μαξίμου οι σημερινοί ένοικοι του και οι ομοϊδεάτες τους».

Κώστας Ζαχαριάδης

