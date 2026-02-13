Κ. Βλάσης: Εντός του 2026 η έναρξη της υλοποίησης του έργου προμήθειας και διανομής απινιδωτών σε σχολικές μονάδες

Μέσα στο καλοκαίρι του 2026 τοποθετείται η υλοποίηση του έργου της προμήθειας και διανομής απινιδωτών σε σχολικές μονάδες της χώρας, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου.

«Η πολιτεία οφείλει πράγματι να φροντίζει, όχι μόνο για την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά και για το αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας που πρέπει να τη συνοδεύει», είπε ο υφυπουργός Παιδείας και ενημέρωσε ότι το έργο για την προμήθεια απινιδωτών στις σχολικές μονάδες έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με συνολικό προϋπολογισμό 7.450.850 ευρώ.

«Ο σχεδιασμός του έργου έχει και σαφή χρονικό ορίζοντα. Η υλοποίηση τοποθετείται εντός του καλοκαιριού του 2026, με ολοκλήρωση στις αρχές του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της πράξης», είπε ο υφυπουργός Παιδείας και πρόσθεσε ότι παράλληλα με την προμήθεια των απινιδωτών, θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένο και αξιόπιστο φορέα, πρόγραμμα επιμόρφωσης για την ασφαλή χρήση τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ