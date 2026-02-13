MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Βλάσης: Εντός του 2026 η έναρξη της υλοποίησης του έργου προμήθειας και διανομής απινιδωτών σε σχολικές μονάδες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μέσα στο καλοκαίρι του 2026 τοποθετείται η υλοποίηση του έργου της προμήθειας και διανομής απινιδωτών σε σχολικές μονάδες της χώρας, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου.

«Η πολιτεία οφείλει πράγματι να φροντίζει, όχι μόνο για την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά και για το αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας που πρέπει να τη συνοδεύει», είπε ο υφυπουργός Παιδείας και ενημέρωσε ότι το έργο για την προμήθεια απινιδωτών στις σχολικές μονάδες έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με συνολικό προϋπολογισμό 7.450.850 ευρώ.

«Ο σχεδιασμός του έργου έχει και σαφή χρονικό ορίζοντα. Η υλοποίηση τοποθετείται εντός του καλοκαιριού του 2026, με ολοκλήρωση στις αρχές του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της πράξης», είπε ο υφυπουργός Παιδείας και πρόσθεσε ότι παράλληλα με την προμήθεια των απινιδωτών, θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένο και αξιόπιστο φορέα, πρόγραμμα επιμόρφωσης για την ασφαλή χρήση τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κωνσταντίνος Βλάσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Επί τόπου η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης έκαναν λαμπίκο το κέντρο μετά τα πάρτι της Τσικνοπέμπτης – Δείτε φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Νέα Μάκρη: Κολώνα φωτισμού προσγειώθηκε πάνω σε αυτοκίνητο, κινδύνεψε περαστικός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA η μητέρα της Λόρα – Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας για την εξαφάνισή της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τις αρχές 2027 αναμένεται να προκύψει ο ανάδοχος του έργου αποκατάστασης του Κυβερνείου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κακουργηματικές διώξεις στους 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ