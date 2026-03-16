Κ.Βελόπουλος: Έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις που καίνε και κάποιοι θα χάσουν τη μιλιά τους

«Τελικά με την κυβέρνηση όποτε ελέγχονται “πόθεν έσχες” βρίσκονται αδιευκρίνιστα ποσά. Φανταστείτε τι έχουμε να βρούμε, όταν περάσουμε όλους αυτούς – ως κυβέρνηση – από έλεγχο, από το 1974, κινητά και ακίνητα. Και όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους», ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του.

“Το ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν σχολιάζει την αποκάλυψη του Ντίλιαν δεν μας βρίσκει έκπληκτους, διότι απ’ ό,τι ξέρουμε έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις που καίνε και κάποιοι θα χάσουν τη μιλιά τους”, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, για την υπόθεση των υποκλοπών, και προσθέτει:

“Ακόμα και οι λαλίστατοι υπουργοί της ΝΔ που δεν έκαναν μηνύσεις ενώ έμαθαν ότι τους παρακολουθούσαν. Ποιοι; Ξέρουν πολύ καλά στο Μέγαρο Μαξίμου ποιοι τα έκαναν και γιατί τα έκαναν”.

Να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί σε καμία πολεμική σύγκρουση

Τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε πολεμική σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο, ζητά ο κ. Βελόπουλος, με σημερινή δήλωσή του. Ειδικότερα αναφέρει:

“Να δεσμευτεί τώρα η κυβέρνηση ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί σε καμία πολεμική σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο, χωρίς να κερδίσει – με αποδείξεις – οτιδήποτε. Δεν έχουν μάθει από την ιστορία ότι η Τουρκία πάντοτε έκανε τον επιτήδειο ουδέτερο και πάντοτε κέρδιζε περισσότερα από τον χρήσιμο ανόητο, τη χώρα μας δηλαδή, που εμπλεκόταν σε πολέμους, στηρίζοντας συμμάχους, οι οποίοι στο τέλος μας άδειαζαν”.

Κατάργηση προκαταβολής φόρου, μείωση του εδικού φόρου και μείωση του ΦΠΑ σε όλα

“Η ακρίβεια μαστίζει την αγορά. Η αισχροκέρδεια στα ύψη. Από τις 15 Μαρτίου οι Έλληνες κάνουν φορολογικές δηλώσεις και οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν προκαταβολή φόρου, με βάση το προηγούμενο έτος, που δεν υπήρχε τέτοια τιμή στο πετρέλαιο και κυρίως δεν υπήρχε πόλεμος. Η Ελληνική Λύση απαιτεί: Κατάργηση προκαταβολής φόρου, μείωση του εδικού φόρου, μείωση του ΦΠΑ σε όλα, για να ανασάνει η αγορά και να βοηθηθούν οι πολίτες”, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.