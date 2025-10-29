MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως λύτης των αγροτικών προβλημάτων, ενώ ο ίδιος ευθύνεται για το “μνημόνιο” στον πρωτογενή τομέα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να παρουσιαστεί ως εκείνος, που λύνει τα προβλήματα των αγροτών. Είναι όμως, στην πραγματικότητα, υπεύθυνος για το μνημόνιο, στο οποίο έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας, με τη διασπάθιση χρημάτων των φορολογούμενων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε η κυβέρνηση του», τονίζει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «ενώ διακηρύττει το τέλος της διαφθοράς, στην πραγματικότητα εξουσιοδοτεί τη συνέχισή της. Είναι ο πρωταγωνιστής της συγκάλυψης».

Κώστας Τσουκαλάς

