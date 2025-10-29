Κ. Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως λύτης των αγροτικών προβλημάτων, ενώ ο ίδιος ευθύνεται για το “μνημόνιο” στον πρωτογενή τομέα

«Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να παρουσιαστεί ως εκείνος, που λύνει τα προβλήματα των αγροτών. Είναι όμως, στην πραγματικότητα, υπεύθυνος για το μνημόνιο, στο οποίο έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας, με τη διασπάθιση χρημάτων των φορολογούμενων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε η κυβέρνηση του», τονίζει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «ενώ διακηρύττει το τέλος της διαφθοράς, στην πραγματικότητα εξουσιοδοτεί τη συνέχισή της. Είναι ο πρωταγωνιστής της συγκάλυψης».