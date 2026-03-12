MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσουκαλάς: Κάλεσα τον κ. Μαρινάκη σε δημόσιο διάλογο όπου, όπως και όποτε θέλει, αλλά αρνήθηκε

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Ο κ. Μαρινάκης σήμερα επιβεβαίωσε ότι είναι εκείνος που αποφεύγει τον διάλογο και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συζητήσει μαζί μου σε καμία εκπομπή χρησιμοποιώντας αστείες δικαιολογίες. Προσπάθησε να μας πείσει ότι είναι… υπερκομματικός υπουργός που δικαιούται να κάνει δημόσιους μονολόγους χωρίς λογοδοσία και χωρίς αντίλογο», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκλάς, σε απάντηση που εξέδωσε προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Χθες είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι εγώ δεν θέλω τον διάλογο. Τον κάλεσα σε δημόσια συζήτηση όπου, όπως και όποτε θέλει. Αλλά αρνήθηκε. Θα συνεχίσει να επιλέγει τους μονολόγους και να απαντά στα ερωτήματά μας μέσω της “Ομάδας Αλήθειας”», προσθέτει.

Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι ζήτησε να προσκομίσει την απόδειξη της «δήθεν επιβεβαίωσης» εκ μέρους του της συμμετοχής του στο συνέδριο, και «απάντησε σήμερα ότι “δεν θέλει να τραβήξει άλλο το θέμα”, γιατί προφανώς γνωρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε επιβεβαίωση».

«Τον καλώ να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο που οργάνωσε για τα fake news. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι υπουργός Παραπληροφόρησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σχολιάζει καταληκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

