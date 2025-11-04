Κ. Τσουκαλάς για ΕΛΤΑ: Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία είναι συνταγματική επιταγή και δημόσιο αγαθό

«Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία είναι συνταγματική επιταγή και δημόσιο αγαθό, όπως είναι το νερό, όπως είναι και οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο μπορεί να έχουν περάσει στο Υπερταμείο, το οποίο είναι διαχειριστής, δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν οι συνταγματικές υποχρεώσεις και βέβαια και η ευθύνη του κράτους να αποζημιώνει το καθαρό κόστος της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

«Άρα, όλη αυτή η συζήτηση του να δούμε το ζήτημα με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια δεν είναι μόνο λάθος, είναι και μια συζήτηση η οποία δεν είναι συμβατή με το νομικό περιεχόμενο, το νομοθετικό και το αξιακό περιεχόμενο αυτών των υπηρεσιών. Το λέω απλά, για να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ακούω μια επιχειρηματολογία από στελέχη της κυβέρνησης, η οποία είναι αμιγώς ενός χαρακτήρα, σαν να είναι μια απλή ανώνυμη εταιρεία που δεν έχει κάποια δημόσια υποχρέωση ή κάποιον δημόσιο ρόλο» συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Δεν προκύπτει ότι δεν πατάει άνθρωπος στα καταστήματα, δεν προκύπτει ούτε από τις αντιδράσεις, δεν προκύπτει από αυτά που λένε οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε απαντώντας στο κατά πόσο είναι αντιφατικό να παραμένουν ανοιχτά καταστήματα όπου δεν υπάρχει ζήτηση.

«Εδώ βλέπουμε μια κοινωνία στα κάγκελα. Διότι, όταν λες ότι πρέπει να λύσεις και να ανασχέσεις τη δημογραφική κρίση και την ίδια στιγμή κλείνεις τα υποκαταστήματα των τραπεζών, δεν τα κλείνεις εσύ, εννοώ κλείνουν, κλείνεις όμως τώρα τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, πώς περιμένεις να μείνει στην περιφέρεια ο κόσμος και κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές;

Ξέρετε ότι ακόμα είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που λαμβάνουν σύνταξη από τον ταχυδρόμο; Να γνωρίζουμε και κάτι ακόμα, τι δεν έκαναν τα ΕΛΤΑ για να γίνουν ανταγωνιστικά. Τι επιπλέον υπηρεσίες μπορούσαν να έχουν όπως στο εξωτερικό;

Το 2020 με την πανδημία, όπου οι εταιρείες κούριερ φοβόντουσαν, είχαν λογικά έναν εύλογο φόβο του να επενδύσουν ήταν μια τεράστια ευκαιρία να υπάρχει επένδυση και σε άλλες δραστηριότητες και σε συνέργειες. Δεν τα κάνανε, δίνανε χρήματα, σε δικηγορική εταιρεία 800.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις νομικών συμβουλών, σε γνωστή νομική εταιρεία που ανήκε σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Δίναν αντίστοιχα σε εταιρείες βαμπίρ διαφημιστικές που ρουφούσαν δημόσιο χρήμα αντί να προχωρήσουν στην επένδυση, αντί να προχωρήσουν στο να ανοίξουν σε νέα πεδία. Και τώρα έρχονται και λένε λοιπόν, αιφνίδιος θάνατος. Και τι μας λένε σήμερα; Στην περιφέρεια δεν θα είναι τόσο αιφνίδιος, θα έρθει σιγά σιγά ο θάνατος σε λίγους μήνες. Αυτό είναι το θέμα;

Τώρα κατάλαβαν ότι υπάρχει πρόβλημα; Τι κάνανε πριν για να δημιουργήσουν όρους περισσότερης ύλης;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ, παραδέχθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, «κάτι το οποίο δεν έγινε επτά χρόνια και επτά χρόνια είναι ένα μεγάλο διάστημα για μια κυβέρνηση, η οποία μάλιστα λέει ότι είναι μεταρρυθμιστική, ακριβώς για να μπορεί να αυξηθεί η ύλη, να υπάρξουν οι συνέργειες με τους δήμους, με το τραπεζικό σύστημα που θα κάνουν τα ΕΛΤΑ πιο ισχυρά και πιο κερδοφόρα».

«Το ζήτημα του πού θα έχουν καταστήματα, ακόμα και αν αφορούν λιγότερους, θα πρέπει να διασφαλίζουν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Είναι ζήτημα το οποίο προκύπτει ως υποχρέωση από τους νόμους, τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις διεθνείς συμβάσεις» συμπλήρωσε, ενώ επέμεινε στο δημογραφικό ζήτημα έναντι των οικονομοτεχνικών σημείων και διερωτήθη αν αντίστοιχα κάπου που θα έμεναν 10 παιδιά ενώ ήταν 50, θα έκλεινε το σχολείο της περιοχής.

Ως προς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, επισήμανε «τα μικτά κέρδη της εταιρείας είναι αυξημένα. Είναι μειωμένα τα κέρδη από αυτές τις υπηρεσίες. Άρα τα λεφτά των φορολογουμένων γενικά, δεν πάνε χαμένα. (..)Τα στοιχεία λένε ότι μπαίνουν μέσα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. Όχι συνολικά τα ΕΛΤΑ. Εγώ είπα ότι τα συνολικά μικτά κέρδη των ΕΛΤΑ δεν είναι μειωμένα πέρσι σε σχέση με πρόπερσι. Τα συνολικά μικτά κέρδη, όχι αυτών των υπηρεσιών».

«Άρα λέω, ότι σε μία εταιρεία η οποία έχει και κοινωνικό ρόλο, προφανώς αν έχει κερδοφορία γενικά, αν ένας κλάδος της δεν είναι κερδοφόρος αλλά ασκεί μία πολιτική δημοσίου συμφέροντος, εκεί προφανώς και θεωρώ ότι πρέπει να δείχνει τη μέγιστη κοινωνική εταιρική ευθύνη» επισήμανε καταλήγοντας.