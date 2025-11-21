Κ. Τσουκαλάς: Φοβάμαι ότι η απόδραση του “Φραπέ” από την Εξεταστική οργανώθηκε από την κυβέρνηση

«Φοβάμαι ότι εδώ οργανώθηκε η απόδραση του “Φραπέ” από την Εξεταστική, από την κυβέρνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Τόνισε ότι όταν εγκαλείτο ο πρωθυπουργός γιατί είχε απορριφθεί δυο φορές το αίτημα της αντιπολίτευσης να είναι στη λίστα των μαρτύρων ο επονομαζόμενος ”Φραπές”, «τότε ο κ. Μητσοτάκης εγγυόταν ότι θα βρεθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ο κ. Ξυλούρης». «Τελικά ο ”Φραπές” δεν ήρθε. Μάλιστα επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ενώ δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Άρα καταχρηστικά», είπε. Υπογράμμισε, πως το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να εξαντληθούν όλα τα νομικά μέσα ώστε να εξαναγκαστεί ο κ. Ξυλούρης να βρεθεί ενώπιον της Εξεταστικής: «Εμείς αυτό που λέμε είναι -όπως έγινε και στην περίπτωση του κ. Ζερβού- να εξαντληθεί το σύνολο των δυνατοτήτων που δίνει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ο Κανονισμός της Βουλής ώστε να εξαναγκαστεί να παραστεί. Η Εξεταστική Επιτροπής έχει νομικά τη δυνατότητα αυτή».

Ανέφερε ότι πίστευε πως η πρωτοβουλία του κ. Ξυλούρη να μην έρθει, πρόκειται για μία προσωπική πρωτοβουλία του. «Όταν όμως είδα τον κ. Μαρινάκη να αρνείται την πρόταση μας για προσαγωγή και να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει ο κ. Ξυλούρης να πάει στον εισαγγελέα για απείθεια, τότε τα πράγματα αλλάζουν», σημείωσε. Τόνισε δε ότι «δεν ενδιαφέρει κανέναν αν θα πάει για απείθεια ο κ. Ξυλούρης. Εμείς θέλαμε να έρθει να διαφωτίσει ως κρίσιμος και πολύ σπουδαίος μάρτυρας, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, για τα πραγματικά περιστατικά». Ανέφερε ότι «ο κ. Ξυλούρης είναι ο άνθρωπος που φαίνεται στις επισυνδέσεις να λέει ”όσο το Μαξίμου αντέχει, μην αγχώνεστε”, είναι αυτός που κάνει συνεχείς αναφορές για έναν Μάκη -μάλλον τον κ. Βορίδη ενώ έχει φύγει από το υπουργείο- και είναι αυτός που έλεγε για τον κ. Αυγενάκη ότι τον προέτρεπε να κάνει μηνύσεις σε πρόσωπα. Ενώ φαίνεται να είχε κεντρικό ρόλο μεταξύ των ανθρώπων που ήθελαν κάποια πράγματα και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου».

«Η κυβέρνηση έλεγε ότι η προανακριτική είναι μια στενή διαδικασία χωρίς δημοσιότητα και εκείνη θέλει εξεταστική για να μάθει όλη η Ελλάδα τις παθογένειες. Τώρα γιατί δεν θέλει;», διερωτήθηκε, για να απαντήσει: «Φοβάμαι ότι εδώ οργανώθηκε η απόδραση του ”Φραπέ” από την Εξεταστική από την κυβέρνηση. Ελπίζω να μην ακολουθήσουν την ίδια τακτική και με άλλους μάρτυρες». Σχολίασε ότι το χθεσινό «δεν μας έκανε πιο αισιόδοξους για την πρόθεση της κυβέρνησης να διαφωτιστούμε πλήρως». Καταλόγισε στην κυβέρνηση «προσπάθεια συμψηφισμών», για να τονίσει ότι όμως «εδώ φάνηκε ότι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, μια χαρά έρχονται. Εκείνοι που έχουν να φοβηθούν κάτι, δεν εμφανίζονται».

Σχετικά με τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μ.Ζαχάροβα, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος και δεν δέχεται υποδείξεις από τρίτους, πόσο μάλλον όταν γίνονται με απειλητικό ύφος». Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι από την μία μεριά πρέπει να διασφαλιστεί το πολυδιάστατο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας -«γιατί βλέπουμε και μια παραφιλολογία που αναπτύσσεται σε σχέση και με την COSCO»- και, από την άλλη, «επειδή έχουμε ενεργειακές συμφωνίες και γεωπολιτικές εξελίξεις, καλό είναι η κυβέρνηση για θέματα εθνικής στρατηγικής να ενημερώνει την αντιπολίτευση». «Πρέπει να δούμε όλα αυτά πώς διασφαλίζουν τον ρόλο της χώρας γεωπολιτικά και οικονομικά ως δύναμης ειρήνης και παράγοντα ασφαλείας συνολικά», προσέθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ