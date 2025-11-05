Κ. Τσουκαλάς από Θεσσαλονίκη: Να υπάρξει έλεγχος στα πεπραγμένα των ΕΛΤΑ

Στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, στην παρουσία του Λευτέρη Αυγενάκη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην εκλογή του στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε δηλώσεις του, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (5/11) στο Γραφείο του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε για το ζήτημα των ΕΛΤΑ πως «μετά τις αποκαλύψεις είναι πλέον καθαρό ότι η κυβέρνηση γνώριζε και δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον πίσω από την παραίτηση του κυρίου Σκλίκα» και πως «έχει την πολιτική και οικονομική ευθύνη για την προσπάθεια του εφνιδίου θανάτου πολλών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ». Όπως τόνισε η κυβέρνηση έχασε πολίτιμο χρόνο και δεν έκανε καμία προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομίων. Μάλιστα ανέφερε ότι σήμερα υπήρξε ένα «γαϊτανάκι δηλώσεων» όπου ο καθένας θέλει να ρίξει αλλού την ευθύνη και ότι αυτό είναι ενδεικτικό μιας κυβέρνησης «η οποία σε όλους τους οργανισμούς έχει να δείξει μόνο την παταγώδη αποτυχία».

«Είναι η ώρα να υπάρξει έλεγχος αυτή τη στιγμή στα πεπραγμένα των ΕΛΤΑ», επεσήμανε και συμπλήρωσε πως πρέπει «να έρθουμε και να δούμε αν υπάρχουνε αντίγραφα όλων των συμβάσεων προμηθειών, να ελεγχθεί αν υπήρχανε εισηγήσεις πραγματοποίησης προμηθειών ώστε να δικαιολογούν τα έργα τα οποία δόθηκαν με αναθέσεις και βέβαια παράλληλα αν υπάρχουν τα παραδοτέα κάθε προμήθειας διότι γίνονται πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με το πού πήγαν τα χρήματα των φορολογουμένων, τα χρήματα της εταιρείας το προηγούμενο διάστημα».

Ο κ. Τσουκαλάς κατέληξε ότι «η κυβέρνηση δεν θα γλιτώσει από την υποχρέωση που έχει να απολογηθεί για τα πεπραγμένα. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για αυτό και θα πάρουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειάζεται. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε την ερήμωση της περιφέρειας, αλλά ούτε να χάσουμε άλλη ευκαιρία για πραγματικό εκσυγχρονισμό των δικτύων των ΕΛΤΑ».

Τι ανέφερε για την παρουσία Αυγενάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε την σημερινή παρουσία του Λευτέρη Αυγενάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανέφερε πως «είπε πάρα πολλές φορές ότι έρχεται μόνο ως μάρτυρας αλλά δεν μπόρεσε να δώσει καμία πραγματική απάντηση» και πρόσθεσε πως «μόνο παραδέχτηκε ότι τα κριτήρια επιλογής προέδρων και αντιπροέδρων ήταν με κομματικά κριτήρια και τίποτε άλλο. Και στην ερώτηση να εξηγήσει για ποιο λόγο σε διαλόγους που υπάρχουν του κυρίου Ξυλούρη φαίνεται το όνομα του ή παρουσιάζεται το όνομα του, απάντησε “αυτά θα σας τα πει ο κύριος Ξυλούρης”. Δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι ενώ ζητάμε να έρθει ο κύριος Ξυλούρης με επιμονή η κυβέρνηση συνεχώς του αρνείται και παίζει καθυστερήσεις. Αν λοιπόν η κυβέρνηση καλύπτει τον κύριο Αυγενακη τα σημερινά του λεγόμενα, οφείλει αύριο το πρωί να καλέσει τον κύριο Ξυλούρη».

Για την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε και τη νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Όπως τόνισε, «η εκλογή του Ζοχαν δείχνει ότι όταν ασχολείσαι, όπως κάνει και το ΠΑΣΟΚ, με τα πραγματικά προβλήματα, ο κόσμος στην κρίσιμη στιγμή θα σε ακούσει. Όλα είναι πιθανά. Η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών και μια τέτοια ανατροπή θα έχουμε και στη χώρα μας απέναντι σε κατεστημένα σε συμφέροντα και σε μια κυβέρνηση η οποία αποτυγχάνει συνεχώς».

Τι ανέφερε για τα προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο μετρό Θεσσαλονίκης και στα προβλήματα που παρουσιάζει κατά καιρούς.

«Έχουμε επισημάνει ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο όμως η κυβέρνηση έδειξε μια σπουδή να επικοινωνήσει την ετοιμότητα η οποία κάποιες φορές δεν επιβεβαιώνεται και υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία δείχνουν πιο πολύ έναν υπερβάλλοντα ζήλο στην επικοινωνία παρά τη διάθεση να λυθούν τα ζητήματα αυτά. Εμείς από την αρχή ήμασταν και καλοπροαίρετοι και θέλουμε να πάνε και να γίνουν ό,τι χρειάζεται ακριβώς ώστε η πόλη της Θεσσαλονίκης να έχει σύγχρονα αποτελεσματικά δίκτυα που θα εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη μεταφορά», ανέφερε.

Τι ανέφερε για την μαρίνα Καλαμαριάς

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μαρίνας στην Καλαμαριά λέγοντας πως «είναι προφανές ότι η άποψη μας είναι η άποψη την οποία έχει και το δημοτικό συμβούλιο, είναι η άποψη ότι δεν μπορεί να προχωράνε διαδικασίες ενώ ακόμα υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες».