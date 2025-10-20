MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσιάρας: Συνεργασία και δράσεις για τη στήριξη του βαμβακιού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι δυνατότητες στήριξης των βαμβακοπαραγωγών αλλά και οι προοπτικές του κλάδου εξετάστηκαν σε συνάντηση που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος.

Μεταξύ άλλων, αναγνωρίστηκε η δύσκολη συγκυρία που διαμορφώνεται σε επίπεδο τιμών, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι ο κλάδος παραμένει ενεργός και σε θέση να αντιδράσει με συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις αναγνώρισαν την ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα του φετινού παραγόμενου βαμβακιού, επισημαίνοντας τα περιθώρια βελτίωσης της τιμής ως προς τις ποσότητες που πληρούν τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι οι ενέργειες για τη στήριξη του βαμβακιού εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πολιτικών στο πλαίσιο της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), σημειώνοντας πως “η προσπάθεια είναι να μεγιστοποιηθεί το διαθέσιμο ποσό και να διαμορφωθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τον παραγωγό και τη μεταποιητική αλυσίδα. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου και, όταν διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας, είναι δεδομένο ότι θα ερωτηθείτε και εσείς, γιατί η γνώση σας είναι πολύτιμη”.

Παράλληλα συζητήθηκε το Μέτρο 23, το οποίο αποτελεί σημαντικό πακέτο στήριξης για τους παραγωγούς, καθώς και στο επικείμενο περιβαλλοντικό μέτρο που αφορά το αποτύπωμα του άνθρακα και στοχεύει στη βιωσιμότητα της καλλιέργειας του βαμβακιού και τη βελτίωση του εισοδήματος του παραγωγού.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων εξέφρασαν από την πλευρά τους την πρόθεση για στήριξη των παραγωγών τονίζοντας παράλληλα τη διάθεση συνεργασίας με το ΥΠΑΑΤ για προώθηση δράσεων που ενισχύουν το εισόδημα και τη θέση του ελληνικού βαμβακιού στην αγορά.

Κώστας Τσιάρας

