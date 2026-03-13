Κ. Τσιάρας: H ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στον πρωτογενή τομέα, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή γεωργία

Την ανάγκη ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού στον πρωτογενή τομέα ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για την ελληνική, όσο και για την ευρωπαϊκή γεωργία. Μιλώντας από το βήμα εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το ΥΠΑΑΤ και την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της 31ης Agrotica και με θέμα «Νέοι Αγρότες και η αγροτική επιχειρηματικότητα», ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι απαιτείται η είσοδος περισσότερων νέων ανθρώπων στην παραγωγή, με γνώσεις, διάθεση για καινοτομία, εξοικείωση με την τεχνολογία και όραμα για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική γεωργία.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ για νέους αγρότες

Λέγοντας ότι η στήριξη των νέων γεωργών βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι την τελευταία πενταετία έχουν διατεθεί πάνω από 1 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος νέων γεωργών, με στόχο την ηλικιακή ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα που ενεργοποιήθηκε το 2021, το οποίο κινητοποίησε 598 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, δίνοντας τη δυνατότητα σε 15.900 νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το 2024 προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα νέων γεωργών ύψους 410 εκατ. ευρώ από το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027. Η αξιολόγηση των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και, όπως σημείωσε, σύντομα θα προχωρήσει η ένταξη των δικαιούχων και η καταβολή της πρώτης δόσης ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις φτάνουν έως και τις 44.000 ευρώ, δημιουργώντας ουσιαστικά κίνητρα για τους νέους να επενδύσουν στην αγροτική παραγωγή.

Χρηματοδότηση και επενδύσεις στον αγροτικό τομέα

Βέβαια, όπως τόνισε, η στήριξη των νέων αγροτών δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη εγκατάσταση, αλλά συνδέεται με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστικό ρόλο παίζουν εργαλεία όπως τα σχέδια βελτίωσης, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τα τοπικά προγράμματα LEADER και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση των παραγωγών σε ρευστότητα και επενδυτικά κεφάλαια.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι η συμβολή της Τράπεζα Πειραιώς στην ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για τον αγροδιατροφικό τομέα μπορεί να ενισχύσει την υλοποίηση επενδύσεων και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ο ίδιος μίλησε για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία και αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής και στην ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπως είπε, οι νέοι αγρότες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, καθώς είναι πιο ανοιχτοί στην καινοτομία, πιο δεκτικοί στις νέες τεχνολογίες και πιο έτοιμοι να επενδύσουν σε ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο.

Τόνισε μάλιστα πώς στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε ο πρωτογενής τομέας να αποτελεί μια πραγματική επαγγελματική επιλογή για τους νέους ανθρώπους της ελληνικής υπαίθρου. Υπογράμμισε επίσης ότι αυτό προϋποθέτει στενή συνεργασία της πολιτείας με το τραπεζικό σύστημα, με τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών, καθώς και με την επιστημονική κοινότητα και την αγορά.

Μόνο μέσα από αυτή τη συνεργασία, πρόσθεσε, μπορεί να διαμορφωθεί ένας πρωτογενής τομέας πιο σύγχρονος, πιο ανταγωνιστικός και πιο βιώσιμος, που θα δημιουργεί πραγματικές προοπτικές για τη νέα γενιά των αγροτών.

Εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας μπορεί να έχει ένα ιδιαίτερα δυναμικό μέλλον ο κ. Τσιάρας μιλώντας για τη διοργάνωση της Agrotica, ανέφερε ότι αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, όπου συναντώνται η παραγωγή, η τεχνολογία, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα, αλλά και μια ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο γύρω από το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

Στήριξη και εργαλεία για τους νέους αγρότες από την Τρ. Πειραιώς

Τις δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς στους νέους αγρότες ανέδειξε στην ομιλία του ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, Γεώργιος Χατζηνικολάου.

Η νέα γενιά αγροτών έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις από το παραδοσιακό μοντέλο σε σύγχρονες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως η ψηφιοποίηση, η γεωργία ακριβείας, οι σύγχρονες υποδομές προστασίας των καλλιεργειών και οι έξυπνες λύσεις διαχείρισης υδάτων, τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι οι πρακτικές αυτές μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τόνισε ότι στόχος των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων δεν πρέπει να είναι μόνο η εγχώρια αγορά, αλλά και η δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές, όπου αναδεικνύονται οι καλύτερες ιδέες και τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα.

Αναφερόμενος στον ρόλο της τράπεζας, επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί στρατηγικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότησή του, με συνολικές χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, η τράπεζα παρέχει στους παραγωγούς χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της δραστηριότητάς τους.

Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το κλίμα και τη γεωγραφική της θέση, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση της δυναμικής του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ