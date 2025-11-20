Κ. Τσιάρας: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών

Στα τρέχοντα ζητήματα του αγροτικού χώρου, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom (Γ. Σιαδήμας) και τόνισε πως τα λεφτά που θα επιστραφούν από τις παράνομες επιδοτήσεις θα πάνε στα ελληνικά κρατικά ταμεία, ενώ ετοιμάζεται έκτακτο πακέτο ενισχύσεων για τους κτηνοτρόφους μέσα στον Δεκέμβριο.

Τόνισε επίσης πως «το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσουμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την επιμόρφωση των αγροτών, για να μπορέσουν οι αγρότες να γίνουν ανταγωνιστικοί, για να μπορέσουν να έχουν όλη αυτή τη γνώση η οποία χρειάζεται ούτως ώστε να μπορούν να παράγουν προϊόντα ακόμη μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά για την άρνηση του Γιώργο Ξυλούρη να δώσει το παρόν στην Εξεταστική Επιτροπή: «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους βουλευτές οι οποίοι υποστηρίζουν την κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή έχουν αντιδράσει με ακαριαίο τρόπο, στέλνοντας αμέσως την υπόθεση στη Δικαιοσύνη προκειμένου να μην υπάρχει κανένα ζήτημα, καμία συζήτηση επ’ αυτού.

Το θέμα είναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να υπάρξει άπλετο φως παντού.

Και νομίζω ότι όλη η συζήτηση η οποία γίνεται στην Εξεταστική Επιτροπή το τελευταίο χρονικό διάστημα, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε κι άλλες πτυχές όλης αυτής της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως να αποκαλυφθούν γεγονότα, πρόσωπα, εμπλοκές που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν ήταν γνωστά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια σταθερή προσέγγιση, τουλάχιστον σε ότι αφορά την κυβέρνηση, οτιδήποτε αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να τεθεί κάτω από το φως όλης αυτής της πραγματικότητας η οποία εξελίσσεται και βεβαίως η δικαιοσύνη να έχει τον κύριο λόγο για οτιδήποτε έχει συμβεί.

Για τις πληρωμές των αγροτών

Αναφερόμενος στο θέμα αυτό ο κ. Τσιάρας δήλωσε πως: «Έχουμε ένα πολύ θετικό νέο από χθες το βράδυ, έχει εγκριθεί το Action Plan 2 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι ουσιαστικά από εδώ και πέρα απελευθερώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Και είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει μετά από 2 μήνες ή δεν ξέρουμε τι θα γίνει ή οτιδήποτε σε σχέση με όλα αυτά.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει, βεβαίως είναι είδηση, νομίζω ότι και το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το ανακοίνωσε. Είναι μια είδηση πραγματικά της τελευταίας στιγμής. Αυτή την είδηση την είχαμε πολύ αργά χθες το βράδυ, οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι μια εντελώς διαφορετική μέρα, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε ουσιαστικά όχι κάτω από την πίεση, το άγχος όλων όσων διαλαμβάνονται το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά κάτω από την έγκριση ενός σχεδίου που εμείς υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τους ελέγχους και για την γεωργία αλλά και για την κτηνοτροφία, αλλά βεβαίως και σε σχέση με τη χρονιά που ουσιαστικά τρέχουμε, η οποία υιοθετεί ένα ενδιάμεσο μοντέλο κατά βάσιν, ελέγχων των πληρωμών, κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα να κινηθούμε όπως ακριβώς είχαμε σχεδιάσει.

Είχαμε πει ως το τέλος του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, είναι το 70%. Είναι το μεγάλο ποσό που πρόκειται να καταβληθεί ότι θα πληρωθεί το μέτρο 23 περίπου εκείνο το χρονικό διάστημα, αν θα είναι μια μέρα πριν, δυο μέρες, μετά ή κοντά σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο, αλλά πάντα με ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς απέναντι στους επιβεβλημένης ελέγχους που πρέπει να γίνουν απέναντι στους έντιμους αγρότες κτηνοτρόφους, παραγωγούς, οι οποίοι περιμένουν ουσιαστικά, ο τρόπος με τον οποίον διανέμονται οι ευρωπαϊκοί πόροι να μην είναι σε μια λογική όπως στο παρελθόν, αλλά κάτω από αυστηρούς ελέγχους.

Και βεβαίως να σας διαβεβαιώσω ότι στο τέλος της ημέρας, επειδή πιθανότατα θα υπάρχουν και κάποια επιπλέον χρήματα που δεν θα διατεθούν, γιατί αυτοί οι έλεγχοι πιθανόν θα βγάλουν κάποιους εκτός του συστήματος επιδοτήσεων. Αυτά τα χρήματα θα διανεμηθούν, θα διανεμηθούν στους έντιμους αγρότες, έντιμους κτηνοτρόφους, έντιμους παραγωγούς. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα και νομίζω ότι είναι αναγκαία αυτή η μεταρρύθμιση».

Αναδιανομή χρημάτων στους έντιμους παραγωγούς

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ανέφερε πως: «Είναι γεγονός ότι μετά τους ελέγχους ότι κάποιοι θα βρεθούν εκτός επιδοτήσεων για τους γνωστούς λόγους. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα χρήματα, τα οποία εντός εισαγωγικών θα περισσέψουν, δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες.

Το είπε το πρωί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αντίθετα, αυτά τα χρήματα θα διανεμηθούν στους πραγματικούς έντιμους παραγωγούς. Είναι μια δέσμευση της κυβέρνησης. Είναι μια δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα το είπε σε δική του συνέντευξη.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς έχει το κόστος του να υπάρχει μια καθυστέρηση στις πληρωμές αυτή τη στιγμή.

Εγώ προσωπικά όμως πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, η διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες, έντιμοι κτηνοτρόφοι, έντιμοι παραγωγοί δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Αυτοί θα είναι οι πραγματικά ωφελημένοι.

Και βεβαίως αυτό έχει σαν στόχο την πραγματική ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας και φυσικά την ανάκτηση της εμπιστοσύνης συνολικά της ελληνικής πολιτείας και έναντι των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά και έναντι των έντιμων αγροτών παραγωγών κτηνοτρόφων της πατρίδας μας».

H ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο Κ. Τσιάρας ανέφερε ότι: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ουσιαστικά ένα συγκεκριμένο μοντέλο αποζημιώσεων και ενίσχυσης των κτηνοτρόφων που βλέπουν τα ζώα τους να θανατώνονται.

Στην Ελλάδα δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία φτάνει τα 250 ευρώ. Ακόμα κι αν δεχτώ ότι ο μέσος όρος μπορεί να είναι στα 200 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά από τα 90 και 95 ευρώ που δίνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και προφανώς ενέχει και την οικονομική στήριξη όλων αυτών των κτηνοτρόφων που βλέπουν τα ζώα τους να θανατώνονται.

Επίσης, γνωρίζετε ότι έχουμε διαθέσει 44 εκατομμύρια μέχρι σήμερα για αποζημίωση για τις ζωοτροφές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι ήδη καταγεγραμμένη. Επειδή όμως έχει παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν είναι δυνατόν να γίνει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ουσιαστικά μας ζητάει να μην προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαδικασία όσο ακόμη είναι σε εξέλιξη η νόσος, η συγκεκριμένη νόσος, δηλαδή η ευλογιά.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή έρχεται ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να αποφασίσει ένα ακόμη μέτρο στήριξης στη λογική ουσιαστικά της απώλειας εισοδήματος των κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε αυτή τη θέση.

Τα ζώα που έχουν θανατωθεί με βάση τις τελευταίες καταγραφές Ανέρχονται περίπου στα 410 000 ζώα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία. Ακόμη έχουμε κρούσματα, πολύ λιγότερα βεβαίως, αλλά ακόμη υπάρχουν κρούσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό μπορεί βεβαίως και να αυξηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αλλά βλέπετε ότι και το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε μια σειρά μέτρων προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τόσο με το ακατάσχετο για τις αποζημιώσεις που ψηφίσαμε στο ελληνικό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και με τη δυνατότητα άμεσης καταβολής προκαταβολής για να θανατωθούν τα ζώα.

Είναι άλλο το ποσό για το οποίο μιλάμε τώρα για την έκτακτη ενίσχυση την οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Και είναι εντελώς διαφορετικό το γεγονός ότι ήδη η Πολιτεία μέχρι σήμερα έχει διαθέσει ήδη 48 εκατομμύρια ευρώ για το θάνατο, τα ζώα και άλλα 30 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσουμε τους κτηνοτρόφους αυτή τη δύσκολη πραγματικά στιγμή.

Ωστόσο, το μήνυμα πρέπει να είναι ότι πρέπει να συνταχθούμε όλοι για να κλείσουμε τον κύκλο της συγκεκριμένης ιογενούς νόσου των ζώων, αυτή τη στιγμή, μιλάω για την ευλογιά, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να διασφαλίσουμε τη συνέχεια και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και των κτηνοτροφικών προϊόντων που έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και έχουν έναν κυρίαρχο ρόλο στις εξαγωγές της χώρας, δίνοντας πραγματικά εισόδημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη συγκεκριμένη ενασχόληση».

Αποζημιώσεις για τον Ντάνιελ

Ο κ. Τσιάρας, συνέχιζε λέγοντας: «Υπάρχει προκαταβολή των αποζημιώσεων για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου για τον Ντάνιελ, για την περιοχή της Θεσσαλίας όλες αυτές είναι πληρωμές οι οποίες γίνεται προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθούν έως το τέλος του χρόνου και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσει κανείς, διότι η προσπάθεια που έγινε αφενός μεν να έχουμε ένα αξιόπιστο σχέδιο πληρωμών και να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο έγινε χθες το βράδυ και η συνέχεια ουσιαστικά να αναφέρεται στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή, οι οποίοι ενσωματώνονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι μια προσπάθεια η οποία προφανώς μας οδήγησε σε καθυστερήσεις.

Βεβαίως λόγος καθυστέρησης ήταν και η ανοιχτή δήλωση του ΟΣΔΕ μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, αλλά το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε και μετά το τέλος του χρόνου τη ροή των πληρωμών.

Άλλωστε και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από μόνη της είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται, δηλαδή είναι επί θύραις και από την πρώτη ουσιαστικά ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ.

Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά σε σχέση με δυνατότητες πραγματικών διασταυρώσεων στοιχείων που μπορούν να υπάρχουν και σε σχέση με τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή απόλυτης διαφάνειας.

Είναι ενδεχομένως και μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουν επιχειρηθεί τα τελευταία χρόνια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

