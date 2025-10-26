Κ. Τασούλας από Θεσσαλονίκη: Όταν σε εμπνέουν γεγονότα που μεγαλώνουν την Ελλάδα τότε δικαιούσαι να ατενίσεις το μέλλον με αισιοδοξία

«Όταν σε εμπνέουν γεγονότα που μεγαλώνουν την Ελλάδα, όταν σε εμπνέουν γεγονότα που διπλασιάζουν την Ελλάδα ή σταματούν τη φασιστική Ιταλία και την απωθούν μέχρι μέσα στο αλβανικό έδαφος πολύ ψηλά, τότε δικαιούσαι ως Έλληνας να ατενίσεις το μέλλον με βάσιμη αισιοδοξία, σιγουριά και αυτοπεποίθηση», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την αντιφώνηση του στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου – Μακεδονίας, αντιστράτηγος Αθανάσιο Γαρίνης, στο οποίο παρέστη και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Αυτό το τριήμερο συσσωρεύει μνήμες σημαντικές, μνήμες αγώνων που άλλαξαν τη μοίρα του τόπου και χάραξαν νέα πορεία στον Ελληνισμό», είπε ο κ. Τασούλας.

Αναφέρθηκε στους αγώνες στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων που είχαν ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της έκτασης της Ελλάδας και τις συνθήκες που οδήγησαν στο Έπος του ’40 και σημείωσε: «Είμαστε σήμερα σε γεγονότα και αναμνήσεις των οποίων μας καθοδηγούν, μας εμπνέουν και μας κάνουν να νοιώθουμε υπερήφανοι. Και δεν είναι αυτό μια μόνο παρελθοντολογία εντυπωσιακή και συναρπαστική. Αυτό είναι και μια υπηρεσία για το παρόν και το μέλλον, όταν εμπνεόμεθα από τέτοια γεγονότα και από τέτοια περιστατικά. Γιατί όταν σε εμπνέουν γεγονότα που μεγαλώνουν την Ελλάδα, όταν σε εμπνέουν γεγονότα που διπλασιάζουν την Ελλάδα ή σταματούν τη φασιστική Ιταλία και την απωθούν μέχρι μέσα στο αλβανικό έδαφος πολύ ψηλά, τότε δικαιούσαι ως Έλληνας να ατενίσεις το μέλλον με βάσιμη αισιοδοξία, σιγουριά και αυτοπεποίθηση».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ψυχισμό των Ελλήνων στο Έπος του ’40 και τόνισε: «Αυτός ο ψυχισμός έδωσε τη νίκη το ’40. Κι αυτόν τον ψυχισμό έχουμε την τύχη, προνομιούχοι σήμερα εμείς, να τον επισκεπτόμεθα, να τον ψηλαφούμε και γιατί όχι-αν χρειαστεί να τον μιμηθούμε».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ