Κ. Σκρέκας: Η Ελλάδα πράττει αυτά που επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας

Στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας και τις δημοσκοπήσεις, αναφέρθηκε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στον Real FM.

Αναφορικά με τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιούνται την Κυριακή, ο κ. Σκρέκας δήλωσε πως πρόκειται «για μία μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, στην οποία πάνω από 122 χιλιάδες μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2021, έχουν εγγραφεί και θα συμμετέχουν σε αυτή».

Στο πεδίο της ενέργειας και στις τουρκικές αντιδράσεις, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην παραχώρηση θαλάσσιων οικοπέδων για έρευνες φυσικού αερίου σε κορυφαίες διεθνείς εταιρείες, όπως η αμερικανική Chevron, επισημαίνοντας ότι «το θαλάσσιο αυτό οικόπεδο τέμνει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο κατά 25%, δηλαδή αναγνωρίζει η αμερικάνικη εταιρεία το δίκαιο της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια οικόπεδα και τον θαλάσσιο χώρο». Παράλληλα, απαντώντας στις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις αιτιάσεις ότι η Ελλάδα αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα πάντα πράττει ανάλογα με τους κανόνες και αυτά που επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», καθώς και ότι η Τουρκία ενοχλείται γιατί βλέπει «μια ελληνική κυβέρνηση με ξεκάθαρη στρατηγική και ενεργητική εξωτερική πολιτική, που χαλάει τα σχέδιά της».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο Γραμματέας της ΝΔ σημείωσε ότι αυτές αποτελούν «μια φωτογραφία της στιγμής», επισημαίνοντας ότι, κατά μέσο όρο, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει αύξηση της τάξης του 1-1,5%. «Όταν φαίνεται η δουλειά η οποία κάνει η κυβέρνηση και όταν αυτή επικοινωνείται καθαρά, η ελληνική κοινωνία ανταποκρίνεται» δήλωσε. Ταυτόχρονα τόνισε πως στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι «να βελτιώσουμε πραγματικά τις ζωές των Ελλήνων και τις διαχρονικές παθογένειες και από την άλλη να μπορέσουμε να χαράξουμε μια στρατηγική, που θα δώσει ελπίδα σε όλους τους Έλληνες για μια χώρα η οποία μπορεί να έχει καλύτερες συνθήκες τα επόμενα χρόνια, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ