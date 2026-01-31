Κ. Μητσοτάκης: Η ανάρτηση από την επίσκεψη στο Ζάγκρεμπ για την συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ
Βίντεο από την επίσκεψή του στο Ζάγκρεμπ, για τη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ανέβασε στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεύοντάς το με τη φράση «A few moments later».
Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του στη συνάντηση ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ συμπεριέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Instagram.
Στο βίντεο φαίνονται στιγμές από τις συναντήσεις του με Ευρωπαίους ηγέτες, παρεμβάσεις του στη σύνοδο, αλλά και πιο χαλαρές στιγμές από το παρασκήνιο, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες της Ευρώπης.
Ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο όπου ο πρωθυπουργός συνομιλεί με έναν συμμετέχοντα στη σύνοδο του ΕΛΚ, ο οποίος φορούσε γραβάτα με την ελληνική σημαία.
