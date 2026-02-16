Κ. Μητσοτάκης: Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται

Το πολιτικό δίλημμα στο οποίο θα πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές, ανέφερε στην ομιλία του στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν «αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι», σημειώνοντας ότι «η χρονιά αυτή πριν τις εκλογές, είναι καθοριστική για την πορεία της χώρας».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο προόδου», καθώς και ότι «απέναντί μας έχουμε μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο το ψέμα και την καταστροφολογία».

Προσδιορίζοντας το πότε θα γίνουν οι εκλογές, αναφέρθηκε στον Μάιο του 2027, σημειώνοντας ότι «απέχουμε 15 μήνες από το στήσιμο της κάλπης».

Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για την κριτική που δέχτηκε η κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά κάνοντας λόγο για «πατριωτισμό της ευθύνης» που «διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας», φράση με αποδέκτες ουσιαστικά τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Στη συνέχεια, ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην Συνταγματική αναθεώρηση. «Πολύ περισσότερο όταν η επόμενη Βουλή πρέπει να προχωρήσει σε Συνταγματική Αναθεώρηση. Και η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τη σύγκλιση με την Ευρώπη, αυξάνοντας περισσότερα τα εισοδήματα» είπε στην διάρκεια της εκδήλωσης.

Αναφερόμενος στα εσωτερικά του κόμματος, ο πρωθυπουργός σχολίασε: «Δεν είμαστε μόνο ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε πρώτα και πάνω από όλα μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες, μας συνδέουν κοινές αξίες».

Ακόμη, ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού, τονίζοντας πως επί κυβέρνησης της ΝΔ, θα αυξηθεί για έκτη φορά.

«Θα αυξήσουμε και έκτη φορά τον κατώτατο μισθό στις αρχές Απριλίου. Είχαμε πει το 2023 ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει τα 1.500 ευρώ το 2027. Είναι ήδη στα 1.530 ευρώ το 2026. Σας εγγυώμαι ότι ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα επιτευχθεί. Και όλα αυτά δίπλα στην πιο γενναία φορολογική μεταρρύθμιση» είπε, ενώ έκανε και μία αναφορά στις υπογραφές που έπεσαν με την Chevron.

«Πριν από λίγες ώρες υποδέχθηκα στο Μαξίμου τους υπεύθυνους της Chevron για τις πρώτες υπογραφές μεταξύ του Δημοσίου και της κοινοπραξίας για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Επιδιώκουμε την ανάδειξη της πατρίδας μας σε ενεργειακό κόμβο», είπε.