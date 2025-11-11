Κ. Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ολοκληρώνεται το σύστημα ασφάλειας στο δρομολόγιο ΟΣΕ Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στα επικείμενα αναπτυξιακά έργα που αναμένονται στη χώρα μας, αλλά και στην ενίσχυση του συστήματος ασφάλειας και τηλε-διοίκησης του ΟΣΕ, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στη συζήτηση με το δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη, στο AIF Forum.

«Όλοι συνηγορούμε ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν», ανέφερε υπογραμμίζοντας κυρίως, τη δικαιολογημένη καχυποψία και τη δυσπιστία απέναντι στο σύστημα ασφαλείας του σιδηροδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

«Το 2019 το σύστημα ασφάλειας του σιδηροδρόμου ήταν στο 1% και το ATS στο 0%. Σήμερα, είμαστε στο 80%», είπε ο αναπληρωτής υπουργός και διαβεβαίωσε ότι υπόλοιπο 20% θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο του 2026, διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα ασφαλείας, αυτόματης πέδησης και τηλε-διοίκησης θα καλυφθούν στο 100%, σύμφων με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Στο πρόσφατο περιστατικό στην Θεσσαλονίκη άλλωστε, λειτουργούσε η τηλε-διοίκηση», είπε στη συζήτησή του με τον δημοσιογράφο, ενώ σημείωσε ότι από το 2026, εκτός από την ασφάλεια, θα ενισχυθεί και η χωρητικότητα της γραμμής και του δικτύου. «Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εκπαιδεύσεις προσωπικού με προσομοιωτές/simulators. Όλα αυτά γίνονται παράλληλα».

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στις ιταλικές επενδύσεις σε νέα τρένα. «Στο τέλος του 2027 θα είναι έτοιμη η πρώτη παραγγελία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν απέκρυψε ότι ήδη υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας και αξιοπιστίας με την ιταλική εταιρία. «Από εμένα θα τα ακούτε τα προβλήματα συνεργασίας», είπε και σημείωσε ότι «υπάρχει ρήτρα συνεργασίας και αν δεν τηρούνται τα συμφωνημένα, το ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση».

Σχετικά με σταθμούς που πλέον θα αποκτήσουν εμπορικό χαρακτήρα και στόχος είναι να φτάσουν σε αισθητική ανάλογη με εκείνη των ευρωπαϊκών προτύπων, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στο Θριάσιο που για πάνω από 20 χρόνια ήταν απλά ένας αχανής χώρος. «Το 2026 οι αποθήκες θα γεμίσουν και το Θριάσιο θα πάρει ξανά ζωή, ώστε όλη η Βαλκανική Ευρώπη να έχει προϊόντα από την Ελλάδα» είπε κ. Κυρανάκης. Παράλληλα, έκανε λόγο στο brain gain που βρίσκεται εν εξελίξει, με πάνω από 307 έμπειρα στελέχη από Ευρώπη, Ασία και Αραβικές χώρες, να έχουν ήδη κάνει αίτηση για εργασία στον ελληνικό σιδηρόδρομο.