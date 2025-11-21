MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Τα τελευταία χρόνια, η αποτρεπτική ισχύς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει ενισχυθεί ουσιαστικά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ανάρτησή του για τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει ότι αυτή μας βρίσκει «όλους τους Έλληνες να νιώθουμε υπερηφάνεια για το αξιόμαχο του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας μας! Είναι, επίσης, η ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους άντρες και στις γυναίκες, οι οποίοι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας με αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και αφοσίωση!», προσθέτει και συνεχίζει:

«Τα τελευταία χρόνια, η αποτρεπτική ισχύς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει ενισχυθεί ουσιαστικά. Οι δαπάνες στον Προϋπολογισμό για την Άμυνα έχουν διπλασιαστεί μεταξύ 2019-2026.

Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε με έργα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας!», διαβεβαιώνει κλείνοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Κωστής Χατζηδάκης

