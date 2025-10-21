Κ. Χατζηδάκης: Νέο θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα για ενεργοποίηση των κοινωφελών ιδρυμάτων

Σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νέο θεσμικό πλαίσιο, που θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες των Κοινωφελών Ιδρυμάτων για την επίτευξη των σκοπών τους, προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα το βράδυ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 21, με θέμα: «Παρουσίαση των δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης – Μελλοντικές παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία».

«Οι ιδιώτες ευεργέτες και δωρητές συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, μειώνοντας παράλληλα το βάρος που επωμίζονται οι φορολογούμενοι. Η συγκρότηση της Πρωτοβουλίας 21 αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ενότητας και γόνιμης συνεργασίας. Για πρώτη φορά, τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, με κοινό όραμα, κοινές αξίες και κοινό σκοπό: την προσφορά στην κοινωνία και την πρόοδο της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και προσέθεσε:

«Ως κυβέρνηση, είμαστε αποφασισμένοι να ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και βέβαια πιστεύουμε ότι το κράτος οφείλει να ενισχύει και όχι να βάζει εμπόδια στους πολίτες που συνδράμουν με την περιουσία τους στην εκπλήρωση κοινωφελών στόχων. Για αυτό το λόγο θεσπίζουμε ένα σύγχρονο και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για τα Κοινωφελή Ιδρύματα. Το σχετικό νομοσχέδιο – του οποίου η επεξεργασία ξεκίνησε επί των ημερών μου στο Υπουργείο Οικονομικών – πρόκειται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση».

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων: