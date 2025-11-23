MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής

|
THESTIVAL TEAM

«122.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν σήμερα στις εσωκομματικές μας εκλογές. Επιβεβαιώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Σίγουρα μακράν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα!» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Και συνεχίζει: «Ως βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Β’ Αθηνών, βρέθηκα σήμερα μαζί με τα μέλη μας στη Μεταμόρφωση, στην Κηφισιά, στα Βριλήσσια και στο Ψυχικό. Με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε να προχωρούμε σταθερά βήματα μπροστά!».

Κωστής Χατζηδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Δωρεάν Εργαστήρια Επαγγελματικής Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής από τον Δήμο Καλαμαριάς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Μίλιτσιτς: Παίξαμε καλά σε μία φάση που γίνονται αλλαγές στην ομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Mε μεγάλη συμμετοχή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Χρήστος Νικολόπουλος: Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος, δεν εμπιστευόταν κανέναν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λασίθι: Διάσωση 35 μεταναστών, νότια της Ιεράπετρας – Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν με Super Puma

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Χρύσα Ρώπα: Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη; Να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου