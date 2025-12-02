Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα πολύ καλός προορισμός για επενδύσεις

«Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πολύ καλό προορισμό για επενδύσεις. Πρώτα απ’ όλα διότι οι επενδύσεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά 100% μεταξύ 2019 και 2025. Όλοι αυτοί που επένδυσαν κάτι είδαν στη χώρα. Και διότι στα πάγια συγκριτικά πλεονεκτήματα – γεωγραφία, ανθρώπινο δυναμικό, φυσικοί πόροι – έχουν προστεθεί δύο στοιχεία που κάποτε έλειπαν: μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση, με αξιοπιστία και συνέχεια πολιτικής και πολιτική σταθερότητα, κάτι όχι αυτονόητο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Αυτό ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πρόσθεσε ότι ένας επενδυτής, που θέλει να έρθει σήμερα στην Ελλάδα, θα βρει πραγματικά μοναδικές ευκαιρίες, όχι μόνο σε παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους (τουρισμός, κατασκευές, ναυτιλία), αλλά και σε κλάδους –ανέφερε ενδεικτικά – όπως:

Οι ΑΠΕ, όπου η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος.

Τα δίκτυα και τις μεταφορές, όπου η χώρα εξελίσσεται σε περιφερειακό κόμβο.

Η καινοτομία, όπου έχουμε πλέον ένα από τα πιο φιλικά φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη.

Η παιδεία, όπου προχωρά ήδη η ίδρυση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η άμυνα, όπου η Ελλάδα ενισχύει τη βιομηχανική της βάση και προσελκύει νέες επενδύσεις μέσα από διεθνείς συνεργασίες.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, τόνισε ότι σήμερα βρίσκονται στο ισχυρότερο σημείο της σύγχρονης ιστορίας τους, και αυτό δεν είναι τυχαίο.

«Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και τον πιο αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ. Βλέπουμε επίσης μια ποιοτική αναβάθμιση της Αμερικανικής επιχειρηματικής παρουσίας στην Ελλάδα. Με αυξημένες επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η φαρμακοβιομηχανία και φυσικά οι νέες τεχνολογίες και τα data centers», τόνισε και πρόσθεσε:

«Παράλληλα διευρύνεται συνεχώς η συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας. Καθώς με τις πρόσφατες συμφωνίες μεγάλες αμερικανικές εταιρίες εξόρυξης υδρογονανθράκων δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Ενώ η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ελλάδα και ΗΠΑ έρχονται πιο κοντά, ενώ η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ενισχύεται σημαντικά. Είμαι πεπεισμένος ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οι διμερείς μας σχέσεις θα συνεχίσουν να διευρύνονται. Γιατί οι 4 πυλώνες στους οποίους στηρίζονται: τα κοινά γεωπολιτικά συμφέροντα, η οικονομική συνεργασία, οι κοινές αξίες και η ελληνική παρουσία στις ΗΠΑ είναι ισχυρότεροι από ποτέ».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 6 χρόνια, που ήταν -όπως είπε- πραγματική, ουσιαστική και δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. «Αν κάποιος μας έλεγε το 2019 ότι σήμερα η Ελλάδα:

Θα αναπτυσσόταν με ρυθμούς πολλαπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Θα προσέλκυε ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων.

Θα δανείζονταν φτηνότερα από χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Θα πετύχαινε απανωτές πρωτιές στην κατάταξη του Εconomist για την καλύτερη οικονομία στον κόσμο [το 2022 και 2023 – ενώ το 2024 ήμασταν στην 3η θέση μαζί με τη Δανία].

Και θα είχαν βρει δουλειά μισό εκατομμύριο άνθρωποι.

Μάλλον θα τον χαρακτηρίσαμε υπεραισιόδοξο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αν προσέθετε δε ότι σε αυτό το διάστημα θα περνούσαμε μια πρωτοφανή πανδημία και τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση των τελευτών 30 ετών, τότε μάλλον θα τον παροτρύναμε να «κατέβει» από τα σύννεφα και να αντικρίσει την πραγματικότητα».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο αυτήν την πρόοδο. «Ιδιαίτερα όσον αφορά στη δημοσιονομική σταθερότητα –που είναι κάτι επί του οποίου έχουμε άμεσο έλεγχο– η δέσμευσή μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη. Η χώρα μας πλήρωσε ακριβά το τίμημα των εύκολων υποσχέσεων. Και πλέον γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη με δανεικά δεν είναι πραγματική ανάπτυξη. Αλλά και ότι η εμπιστοσύνη δύσκολα κερδίζεται και πολύ εύκολα χάνεται», τόνισε.

Επανέλαβε δε ότι από τη στιγμή που μπήκαν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά, η προσοχή της κυβέρνησης επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν μίκρο-διάσταση της οικονομίας: την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις, των ανταγωνισμό, τις εξαγωγές.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν κάνουμε λάθη. Αντίθετα, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι μαθαίνουμε από αυτά, διορθώνουμε και προχωράμε μπροστά», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια ιστορική καμπή. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αστάθειας, κρίσεων και αβεβαιότητας, έχουμε την ευκαιρία όχι απλώς να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, αλλά να τις διαμορφώσουμε. Η «εθνική συμμαχία της ευθύνης» για την οποία μίλησα πέρυσι -η συμμαχία μεταξύ πολιτείας, επιχειρηματικής κοινότητας, εργαζομένων, αλλά και του ελληνισμού της διασποράς- παραμένει ζωντανή και δημιουργική. Αντέχει στους κλυδωνισμούς, αντέχει στη φθορά του χρόνου, αντέχει γιατί έχει ένα ξεκάθαρο κοινό στόχο: μια Ελλάδα που δεν φοβάται το αύριο, αλλά το χτίζει με αυτοπεποίθηση».