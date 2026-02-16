Κ. Χατζηδάκης: Διάψευση για δημοσιεύματα περί συνάντησης με πρόσωπο που συνδέεται με τη λίστα Έπσταϊν

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δημοσιεύματα ιστοσελίδων που κάνουν λόγο για δήθεν συνάντησή του, τον Φεβρουάριο του 2014, με πρόσωπο που φέρεται να σχετίζεται με τη λεγόμενη λίστα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του, τονίζεται ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί «είναι αποκυήματα φαντασίας» και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Χατζηδάκης «ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις σχετικές αναφορές.

«Δεν ήταν καν αρμόδιος για τα αεροδρόμια»

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι την επίμαχη χρονική περίοδο, το 2014, ο ίδιος δεν είχε αρμοδιότητα για τα αεροδρόμια, όπως – σύμφωνα με την ανακοίνωση – εσφαλμένα υποστηρίζουν τα δημοσιεύματα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που είχε πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συνάντηση με το εν λόγω πρόσωπο, δεν θα μπορούσε να εξαχθεί κάποιο επιβαρυντικό συμπέρασμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ, o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν, είναι αποκυήματα φαντασίας. Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Επίσης, δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια, όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα. Ακόμα, όμως, κι αν θεωρητικά είχε υπάρξει συνάντηση οποιουδήποτε με τον εν λόγω κύριο, εκείνη την περίοδο, ποιο θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ένα βασικά: ότι ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν.