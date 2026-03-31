Κ. Χατζηδάκης: Δεν είναι ώρα για εκλογές, έχουμε πολλά και δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσουμε

«Η χώρα δεν χρειάζεται αυτή την ώρα εκλογές, για δύο λόγους πέρα από τους θεσμικούς που σχετίζονται με τη λήξη της τετραετίας. Ο πρώτος λόγος είναι ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης και δεν θα ήταν υπεύθυνο να πάμε σε εκλογές την ώρα που χρειάζονται περαιτέρω χειρισμοί στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το καλοκαίρι, με αρκετές εκκρεμότητες, τις οποίες πρέπει να «τρέξουν» τα υπουργεία και η δημόσια διοίκηση. Συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας, έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε και αρκετά δύσκολα θέματα να ασχοληθούμε. Αυτή είναι η άποψή μου, η οποία είναι και η άποψη του πρωθυπουργού».

Την απάντηση αυτή έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο OPEN, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Σε σχέση με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι στην πράξη η θέση αυτή ενισχύει το επιχείρημα της ΝΔ ότι χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. «Αφού το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας», ανέφερε και πρόσθεσε: «Εμείς λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Κάποιοι από εμάς είχαν πει ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση, η οποία όμως είχε αυτοακυρωθεί και πριν από την απόφαση του συνεδρίου, λόγω των τοποθετήσεων του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό τώρα επισημοποιείται με την αποδοχή της πρότασης του κ. Δούκα από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, εμείς θα πάμε στις εκλογές λέγοντας ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα και ότι από τη μια πλευρά υπάρχει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης, ενώ από την άλλη ο κ. Ανδρουλάκης, η κα Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φάμελλος, ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Βελόπουλος και όποιος άλλος ήθελε προκύψει. Ο κυρίαρχος λαός έχει ακόμα παραπάνω λόγους να ψηφίσει ΝΔ και θα πάρει τις αποφάσεις του».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι μετά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, οι παρεμβάσεις στο ντίζελ, τη βενζίνη, τα λιπάσματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι μια πρώτη συμβολή της κυβέρνησης στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση. «Αυτό που προέχει τώρα είναι να εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις αυτές. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και έχουμε στην άκρη κάποια χρήματα για να παρέμβουμε πάλι, αν χρειαστεί. Αυτή η κρίση όσο περισσότερο διαρκέσει θα έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να το υποβαθμίζουμε», τόνισε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι για τον ορατό ορίζοντα στη χώρα μας δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας καυσίμων. «Το φαινόμενο είναι δυναμικό αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Δεν βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα», ανέφερε.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, που βρίσκεται με πρωτοβουλία του Κωστή Χατζηδάκη υπό συζήτηση στη Βουλή, σημείωσε ότι αντιμετωπίζει ιστορίες καθημερινής τρέλας όπως η αναζήτηση πιστοποιητικών που ήδη διαθέτει το ίδιο το Δημόσιο, τα οποία αντικαθίστανται από υπεύθυνες δηλώσεις. Ή η διεκδίκηση ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί στο παρελθόν σε ιδιώτες. Επίσης, σημείωσε ότι η ρύθμιση με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί ψηφιακά πού βρίσκεται η αίτησή του και ποιος έχει αναλάβει το φάκελο, αποτελεί βήμα σεβασμού με στόχο η δημόσια διοίκηση να υπηρετεί την κοινωνία. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που προχωρά αυτή η πρωτοβουλία, η οποία έρχεται σε συνέχεια παρεμβάσεων όπως ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τα τηλεφωνικά κέντρα 1555 και 1566», κατέληξε.