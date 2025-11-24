MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός – Τα αγγλικά της Μπέττυς είναι χειρότερα από του Αλέξη

«Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο: Την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στο ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο re-branding του» λέει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης, σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζει μεταξύ άλλων, ένα σημείο του βιβλίου «Ιθάκη», στο οποίο περιγράφεται ένας διάλογος που είχε στα αγγλικά ο σύζυγός του Τάιλερ, με την σύζυγο του Αλέξη Τσίπρα, Μπέττυ Μπαζιάνα.

«Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέτυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ την ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».

«Σκεφτείτε, αν έφερνα στο Σούνιο, σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές» περιγράφει ο Στέφανος Κασσελάκης.

