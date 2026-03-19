Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε τελικά στο TikTok το επίμαχο βίντεο που προκάλεσε τη σφοδρή σύγκρουση της με τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3).
Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία του υπουργού Υγείας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκόπησε παράνομα να τρώει κρακεράκια. Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε τη σφοδρή λεκτική αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους μέσα στην αίθουσα.
@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant
Παίρνοντας τον λόγο, ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε την άμεση παρέμβαση του προεδρείου για την προστασία της διαδικασίας. Ο υπουργός κατήγγειλε την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας για παράνομη βιντεοσκόπηση εντός της Ολομέλειας, αναφέροντας ότι καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο τόσο τον ίδιο όσο και άλλους πολιτικούς αντιπάλους της.
Η συνεχιζόμενη ένταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή των εργασιών. Ωστόσο, η επιστροφή στα έδρανα δεν έφερε την επιθυμητή ηρεμία, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις του αντιπροέδρου της Βουλής, Γιώργου Γεωργαντά, να σταματήσει την καταγραφή.
Ο διάλογος στη Βουλή:
- Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.
- Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.
- Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε. κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
- Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.
Γεωργιάδης: Να έρθει εδώ ο ΠτΒ.
- Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.
