Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε τελικά στο TikTok το επίμαχο βίντεο που προκάλεσε τη σφοδρή σύγκρουση της με τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3).

Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία του υπουργού Υγείας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκόπησε παράνομα να τρώει κρακεράκια. Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε τη σφοδρή λεκτική αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους μέσα στην αίθουσα.

Παίρνοντας τον λόγο, ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε την άμεση παρέμβαση του προεδρείου για την προστασία της διαδικασίας. Ο υπουργός κατήγγειλε την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας για παράνομη βιντεοσκόπηση εντός της Ολομέλειας, αναφέροντας ότι καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο τόσο τον ίδιο όσο και άλλους πολιτικούς αντιπάλους της.

Η συνεχιζόμενη ένταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή των εργασιών. Ωστόσο, η επιστροφή στα έδρανα δεν έφερε την επιθυμητή ηρεμία, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις του αντιπροέδρου της Βουλής, Γιώργου Γεωργαντά, να σταματήσει την καταγραφή.

Ο διάλογος στη Βουλή: