Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του: “Υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση” – Δείτε βίντεο

Δεσμευμένοι είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και οι μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, κατόπιν εντολής τους επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος ήταν σήμερα παρών στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Ο κ. Παναγόπουλος έκανε δύο έμμεσες αναφορές στο επίμαχο ζήτημα. Η πρώτη ήταν όταν προανήγγειλε την πρόωρη αποχώρησή του από τη συνεδρίαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα» και λίγο αργότερα επανήλθε, υπογραμμίζοντας: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Στην αρχή της ομιλίας του σήμερα στη Βουλή, μάλιστα ανέφερε επίσης ότι η πολιτική του ταυτότητα είναι το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε πως είναι γνωστό αυτό εδώ και χρόνια.

Συγκεκριμένα, είπε: «Αντιλαμβάνεστε ότι είμαι μόνος μου στην εκπροσώπηση των εργαζομένων σε μία συμφωνία, η οποία σήμερα θα συζητηθεί και αισθάνομαι προβεβλημένος για αυτό που έγινε. Σας διαβεβαιώνω ότι όταν έβαλα την υπογραφή μου σε αυτή τη συμφωνία, δεν την έβαλα ως ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πολιτική μου ταυτότητα, είναι γνωστή, χρόνια τώρα. Τη βάλαμε (σσ την υπογραφή) γιατί πιστεύαμε ότι κάναμε ένα βήμα προς τη βελτίωση των συλλογικών συμβάσεων».

Να σημειωθεί ότι εκτάκτως συνεδριάζει αυτήν την ώρα διαδικτυακά η εκτελεστική επιτροπή της ΓΣΕΕ μετά τη δημοσιοποίησης της εμπλοκής του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού δημοσίου.

Ο κ Παναγόπουλος θα εκθέσει τη δική του εκδοχή για τις κατηγορίες ενώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση.

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παναγόπουλου για υπεξαίρεση κονδυλίων

Υπενθυμίζεται ότι οι λογαριασμοί του δεσμεύτηκαν μετά από έρευνα της Αρχής, ο κ. Παναγόπουλος και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους, ενώ έχει γίνει η δέσμευση και σε δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το Ξέπλυμα εξετάστηκε η δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών, σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.