Η “μπηχτή” Χατζηδάκη για την Κωνσταντοπούλου: Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω

Ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στους “Αταίριαστους”, εξέφρασε την “διαμαρτυρία” του για τις ερωτήσεις περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Μην με ρωτάτε για τον κ. Τσίπρα, διότι θα αποχωρήσω», ήταν η απάντηση που έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ξέσπασε σε γέλια.

Ο κ. Χατζηδάκης στα ερωτήματα για το αν θα διαβάσει την «Ιθάκη», το βιβλίο δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και τι απαντά στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, είπε: «Μην με ρωτάτε για τον κ. Τσίπρα, διότι θα αποχωρήσω». Οι «Αταίριαστοι» τότε απάντησαν: «Αποχωρήστε», συνεχίζοντας το χιούμορ του.

Ο Κωστής Χατζηδάκης συμπλήρωσε ακόμη – ως μπηχτή και στην αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη «Καλημέρα»: «Διότι εδώ έχετε παράδοση στον σταθμό, να την σεβαστούμε. Όταν ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος για τον κ. Τσίπρα, αποχωρεί ο συνεντευξιαζόμενος». Οι «Αταίριαστοι» τότε Γιάννης Ντζούνος και Χρήστος Κούτρας απάντησαν: «Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου το έκανε».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη συνέχεια είπε: «Δικαίωμά του να κατέβει. Τον καταψήφισαν οι Έλληνες. Δεν διαλέγουμε τους αντιπάλους μας. Βασικός μας αντίπαλος είναι η ακρίβεια».

Διαβάστε μας στο Google News

