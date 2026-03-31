Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ψάχνει bodyguard – Η αγγελία της πρεσβείας των ΗΠΑ για την θέση του συντονιστή ασφαλείας

Θέση προσωπικού ασφαλείας για την προστασία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ προκήρυξε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αναζητώντας νέο συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής.

Σύμφωνα με την αγγελία, η θέση αφορά καθήκοντα σωματοφύλακα.

Όπως διευκρινίζεται, η θέση φέρει τον τίτλο “bodyguard coordinator” και θα παραμείνει διαθέσιμη έως ότου εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Η προκήρυξη της πρεσβείας ορίζει συγκεκριμένα προσόντα για τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε καθήκοντα ασφάλειας, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε σε σώματα ασφαλείας ή στις ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, απαιτείται προϋπηρεσία σε ρόλο εποπτείας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και ενεργή άδεια οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα με πολυετή ισχύ.

Στην αγγελία που ανέβηκε και στα κοινωνικά δίκτυα της πρεσβείας, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Συντονιστής Σωματοφυλάκων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO).

Καθήκοντα

Ο/Η κάτοχος της θέσης υπηρετεί ως Συντονιστής/στρια Σωματοφυλάκων για τη Μονάδα Προστατευτικής Ασφάλειας, η οποία παρέχεται από την κυβέρνηση υποδοχής, και συμμετέχει στην εκτέλεση επιχειρήσεων προστατευτικής ασφάλειας (π.χ. σωματοφυλακή) για τον/την Πρέσβη/Αρχηγό Αποστολής των Η.Π.Α., καθώς και για άλλους καθορισμένους ή επισκέπτες αξιωματούχους της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., σύμφωνα με σχετικές οδηγίες. Ο/Η κάτοχος της θέσης μπορεί να υπηρετεί σε οποιαδήποτε ιδιότητα εντός της Μονάδας Σωματοφυλάκων, παρέχοντας υπηρεσίες στενής προστασίας και προετοιμασίας χώρων για τον/την Αρχηγό Αποστολής της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, με σκοπό την προστασία του/της από σωματική βλάβη και δυσφήμιση.

Θέση: Bodyguard Coordinator

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή έως την πλήρωση της θέσης».

Αναφέρεται επίσης ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη σελίδα καριέρας της αμερικανικής πρεσβείας (gr.usembassy.gov/jobs) όπου υπάρχουν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση.

Στη σελίδα καριέρας της πρεσβείας αναφέρεται ότι η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης (40 ώρες την εβδομάδα) και ότι ο μισθός που παρέχεται ανέρχεται στα 23.347 ευρώ ανά έτος. Αναφέρεται επίσης ανάμεσα στα… αυτονόητα, ότι δηλαδή θα γίνει background check (για παράδειγμα το ποινικό μητρώο) των υποψηφίων, αλλά και ότι θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, όπως επίσης και ότι είναι απαραίτητη η «εμπεριστατωμένη γνώση των μέτρων άμυνας που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, όπως αυτά που διδάσκονται κατά την εκπαίδευση στο στρατό ή στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Επίσης, Γνώσεις σε θέματα ιατρικής, πυρασφάλειας, αντιμετώπισης εχθρικών επιθέσεων, αμυντικής οδήγησης και οδήγησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις αστυνομικές υπηρεσίες, το στρατό, τις υπηρεσίες ασφαλείας και άλλα κυβερνητικά όργανα της Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία και να διευκολύνονται οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων προώθησης και συνοδείας».