Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της συνάντησης Πιερρακάκη-Μπιρόλ στο Παρίσι

Ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα (17/03) στο Παρίσι με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη (19/03).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κυριάκου Πιερρακάκη, εξετάστηκε διεξοδικά η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές ενέργειας, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη απόφαση των 32 κρατών-μελών του IEA για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, τη μεγαλύτερη συντονισμένη παρέμβαση στην ιστορία του Οργανισμού, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης για τη διασφάλιση της επάρκειας και τη σταθεροποίηση των αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε η σημασία του διεθνούς συντονισμού και της έγκαιρης ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να περιοριστούν οι διαταραχές στον εφοδιασμό και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ο Τραμπ απειλεί με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ – Στόχος επίθεσης ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Πιερρακάκης για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: “Η ΕΕ μπορεί να ευημερήσει με τη σωστή αρχιτεκτονική”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ώρες πριν

ΠΕΔΚΜ: Συνεργασία με την Περιφέρεια με στόχο την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την παράνομη απόθεση μπαζών και ογκωδών στις πόλεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην ΕΟ 16 Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου – Πότε και και σε ποια σημεία

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραμπ: Καλό που παραιτήθηκε ο Τζο Κεντ, δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Αλέκος Συσσοβίτης: Έψαχνα να δώσω μία θεραπεία στο μέσα μου, δεν ήταν μόνο η εικόνα, ήταν και κάτι βαθύτερο