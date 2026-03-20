Η Έλενα Ράπτη στο 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki: Προγράμματα και δράσεις για τη δημιουργία συμπεριληπτικών κοινωνιών

Με σημαντικές παρεμβάσεις συνεχίστηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki, που διοργάνωσε ο οργανισμός ΒeyondCSR, με την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ – HELEXPO.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, παρουσίασε ένα ευρύ πλέγμα πολιτικών και δράσεων που υλοποιούνται με στόχο τη δημιουργία πιο δίκαιων, ανοιχτών και συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων Επιχειρήσεων σε Θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στον Χώρο Εργασίας, το οποίο, όπως σημείωσε, παρακολούθησαν 80.000 εργαζόμενοι. Το πρόγραμμα αφορούσε στην εκπαίδευση για την ίση μεταχείριση και τη συμπερίληψη στον ιδιωτικό τομέα, με θεματικές που περιελάμβαναν το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα inclusion.apps.gov.gr επαναλειτουργεί.

Η κα Ράπτη παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα «Σήμα Διαφορετικότητας», το οποίο αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ως προς τις πολιτικές και τις πρακτικές τους για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στον χώρο εργασίας. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και, εφόσον τα πληρούν, λαμβάνουν το «Σήμα Διαφορετικότητας» ως αναγνώριση καλών πρακτικών και υπεύθυνης εταιρικής κουλτούρας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο, όπως υπογράμμισε, σύντομα τίθεται σε καθολική εφαρμογή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα στη διευκόλυνση των μητέρων να επιστρέψουν στην εργασία τους. Το πρόγραμμα αφορά στη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, είτε στην οικογενειακή εστία είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συμφωνίας με τον γονέα.

Κατά την παρουσίασή της, η Υφυπουργός σημείωσε ότι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος υλοποιήθηκε σε 62 Δήμους, με 925 συμφωνητικά. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, μητέρες, καθώς και άνεργες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ για διάστημα έως τριών μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης πατέρες που ασκούν αποκλειστική γονική μέριμνα, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, προβλέπεται ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και σε 300 ευρώ για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης ή για ανέργους έως τριών μηνών. Παράλληλα, η κα Ράπτη εξήγησε τη διαδικασία που απαιτείται για όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως επιμελητές στο πρόγραμμα.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η Υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο Δίκτυο Δομών για γυναίκες – θύματα βίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας και υποστήριξης. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο Panic Button, στη Γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, καθώς και στα 46 Συμβουλευτικά Κέντρα, που παρέχουν δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και νομική καθοδήγηση. Ειδική μνεία έκανε επίσης στους 20 Ξενώνες Φιλοξενίας, στα μνημόνια συνεργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την UBER αλλά και στο εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου (Risk Assessment Tool).

Η παρέμβαση της κας Ράπτη ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτικές κοινωνικής συνοχής, η ίση μεταχείριση και η ουσιαστική στήριξη της οικογένειας στη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Συντονισμός: Βαγγέλης Στολάκης, FM100 + Μακεδονία