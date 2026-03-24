MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Έλενα Ράπτη στην εκδήλωση του ΚΕΘΙ για την παρουσίαση της έρευνας σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στην Ελλάδα σήμερα

|
THESTIVAL TEAM

Στην εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), με θέμα την παρουσίαση της έρευνας «Η γυναίκα στην οικογένεια και την εργασία στην Ελλάδα σήμερα: Νέες συνθήκες, νέες προκλήσεις για την ισότητα των φύλων», παρευρέθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η έρευνα αποτυπώνει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον ρόλο της γυναίκας, τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στην αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για την ουσιαστική επίτευξη της ισότητας των φύλων.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου.

Σε δήλωσή της, η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η ισότητα αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, η οποία απαιτεί τεκμηριωμένες πολιτικές, συνεργασία και συνεχή ενίσχυση των ευκαιριών για όλες τις γυναίκες.

Όπως τόνισε, οι πολιτικές που υλοποιούνται στοχεύουν στη στήριξη της γυναίκας στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία, με στόχο η ισότητα να αποτελέσει καθημερινή πραγματικότητα.

Έλενα Ράπτη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

