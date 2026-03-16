Η Έλενα Ράπτη στη σύσκεψη για τις Συστάσεις της GREVIO

Χαιρετισμό απηύθυνε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνας Πατσογιάννη, και της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, Μαρίας Γαβουνέλη.

Η σύσκεψη είχε ως αντικείμενο τη διαβούλευση με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με τις Συστάσεις της GREVIO, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς διαβούλευσης με φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των γυναικών, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

