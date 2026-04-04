Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με έντονο ύφος στην ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, καταγγέλλοντας στοχοποίησή της και κάνοντας λόγο για παρασκηνιακές συνεννοήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα γεγονότα που σημειώθηκαν στη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, υπερασπιζόμενη τη στάση της και ασκώντας σκληρή κριτική σε θεσμικούς παράγοντες.

Αναλυτικά αναφέρει:

Ο Φλωρίδης ζητά από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και από τον κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του ΔΣΑ την κεφαλή μου, την κεφαλή συγκεκριμένης δικηγόρου, επί πίνακι.

Κι ένας εθελόδουλος μηχανισμός σπεύδει να δώσει διαπιστευτήρια.

Η δική μου στάση είναι στάση αρχής, διεκδίκησης σεβασμού του δικαίου και των δικαιωμάτων και τήρησης των κανόνων και της δικονομίας και της δεοντολογίας, που απαγορεύουν όλα όσα έγιναν εις βάρος συγγενών και συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας (και μόνον) στις 23/3 και 1/4 στη δίκη των Τεμπών.

Η δική σας στάση είναι θλιβερή και συκοφαντική και θα ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου απέναντι σε αυτή τη χυδαία στοχοποίηση, από πρόσωπα που δρούν με φόβο και φθόνο, εξυπηρετώντας παράλληλα συγκεκριμένα συμφέροντα, που δεν έχουν καμμία σχέση με τη μάχιμη και μαχόμενη δικηγορία.

Οι παριστάμενοι στη δίκη Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων (ελάχιστοι την δεύτερη φορά):

α) αρνήθηκαν να αντιδράσουν στην αστυνομοκρατία εντός της αίθουσας

β) αρνήθηκαν να αντιδράσουν απέναντι στο γεγονός ότι ασκήθηκε βία σε εμένα ως συνήγορο και σε συγγενείς θυμάτων

γ) αρνήθηκαν να δηλώσουν ότι απέχουμε από τα καθήκοντά μας μέχρι να εξασφαλισθούν συνθήκες δίκαιης δίκης.

δ) έφυγαν από τη διαδικασία ώρα 1.20μμ, ενώ η διαδικασία τελείωσε στις 5μμ. Άραγε κουράστηκαν;

Βεβαίως, οι λόγοι που αρνήθηκαν να πράξουν τα δέοντα δεν ήταν η δεοντολογία και η δικονομία. Οι λόγοι που αρνήθηκαν ήταν ότι υπογείως ντηλάρουν με τον Φλωρίδη, κάτι το οποίο τους είπα κατά πρόσωπο εκείνη την ημέρα.

Κάτι το οποίο ο Φλωρίδης βιάστηκε να αποκαλύψει από χθες, προαναγγέλλοντας την σημερινή ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων.

Επίσης είχα πει από την Τετάρτη 1/4 στον κ. Κουτσόλαμπρο ότι ντρέπομαι που αυτός εκπροσωπεί το δικηγορικό σώμα και δεν είναι σε θέση στοιχειωδώς να υπερασπιστεί τους δικηγόρους, το κράτος δικαίου και την Δικαιοσύνη.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι την Πέμπτη 26 Μαρτίου, δηλαδή 3 μέρες μετά την πρώτη δικάσιμο και πριν τη δεύτερη δικάσιμο, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων έκαναν συνάντηση με τον Φλωρίδη. Τι είπαν και τι συμφώνησαν θα πρέπει να το πουν δημόσια.

Όπως και γιατί ζήτησαν από συνάδελφο να μην κάνει φασαρία για τη δίκη μέχρι την συνάντηση με τον Φλωρίδη.

Όπως και γιατί, ενώ τους παρακαλούσαμε τόσοι συνάδελφοι να παρέμβουν, παρέμεναν σιωπηλοί, με αποτέλεσμα να υποβάλουμε εγγράφως το διάβημά μας.

Η δικηγορία, κύριοι, δεν είναι αντιμισθίες σε δημόσιους φορείς, ντηλς και «δικηγορική ύλη».

Η δικηγορία είναι μάχη αρχών και αξιών για τους πολίτες, τα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Η δικηγορία δεν γίνεται με εξασφαλίσεις από τις εξουσίες, αλλά με αυτοδιακινδύνευση απέναντι στις εξουσίες που αδικούν και αυθαιρετούν.

Σε μια συγκυρία που ο κόσμος έχει ανάγκη από υπεράσπιση, εσείς κάνετε ντηλς, δημόσιες σχέσεις και ισορροπισμούς σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους μιας επίορκης εξουσίας.

Πείτε την αλήθεια στον κόσμο.

Και πείτε γιατί, αντί να προκηρύξετε γενική αποχή από διαταγές πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης των funds, εσείς ντηλάρετε να βγάζουν αποφάσεις διαταγών πληρωμής οι δικηγόροι.

Τη σιωπή μου δεν θα την πετύχετε.

Και για την συκοφαντία και στοχοποίησή μου, που αποτελεί ταυτόχρονα προσπάθεια αποτροπής μου από την

άσκηση των καθηκόντων μου και προσπάθεια αποστέρησης από πολίτες της συνηγόρου τους, θα ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου εναντίον όλων των συντακτών του ανώνυμου κειμένου.

Καλή συνέχεια

Επισυνάπτεται το χειρόγραφο διάβημα δικηγόρων ανήμερα της δεύτερης δικασίμου, προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας: