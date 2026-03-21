Η ανάρτηση Μητσοτάκη με τον Πίνατ από την υποδοχή των επαναπατρισθέντων με τα κατοικίδιά τους – “Θα είσαι ευγενής;”

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή, μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, μέσω ειδικής πτήσης που οργανώθηκε από το υπ. Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων πολιτών από περιοχές της Μέσης Ανατολής, δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα και στα κατοικίδια ζώα τους, τα οποία συνόδευσαν τους ιδιοκτήτες τους κατά την επιχείρηση επαναπατρισμού.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στιγμιότυπα από την «παρακάμερα» της επίσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στα πλάνα καταγράφονται στιγμές από τη συνάντηση με τους επαναπατρισθέντες, ενώ την… τιμητική του για μια ακόμη φορά είχε και ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο Πίνατ.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται με χιούμορ στον Πίνατ, ζητώντας του να είναι… ευγενής κατά την υποδοχή των άλλων ζώων συντροφιάς στο Μέγαρο Μαξίμου.