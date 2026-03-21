Η ανάρτηση Μητσοτάκη με τον Πίνατ από την υποδοχή των επαναπατρισθέντων με τα κατοικίδιά τους – “Θα είσαι ευγενής;”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή, μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, μέσω ειδικής πτήσης που οργανώθηκε από το υπ. Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων πολιτών από περιοχές της Μέσης Ανατολής, δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα και στα κατοικίδια ζώα τους, τα οποία συνόδευσαν τους ιδιοκτήτες τους κατά την επιχείρηση επαναπατρισμού.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στιγμιότυπα από την «παρακάμερα» της επίσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στα πλάνα καταγράφονται στιγμές από τη συνάντηση με τους επαναπατρισθέντες, ενώ την… τιμητική του για μια ακόμη φορά είχε και ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο Πίνατ.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται με χιούμορ στον Πίνατ, ζητώντας του να είναι… ευγενής κατά την υποδοχή των άλλων ζώων συντροφιάς στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου: “Η εικόνα της όταν μπήκε ήταν κακή”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εγκαινίασε την έκθεση “Στο ένδοξο αλωνάκι. Μεσολόγγι 1826, Έξοδος”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ηχητικό μήνυμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ: “Με την ενότητα έχουμε νικήσει τον εχθρό”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αθήνα: Πρόστιμο 2000 ευρώ σε οδηγό που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στον Λυκαβηττό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανησυχία για ανήλικο που βρέθηκε μόνο του στον δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η διαδικασία των απολυμάνσεων στο λιμάνι για την αποτροπή μετάδοσης του αφθώδη πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο