Η ανάρτηση ασθενούς που περιγράφει όσα βίωσε στο ΚΑΤ – “Συγκινήθηκα”, έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Την ανάρτηση μίας ασθενούς που περιγράφει την εμπειρία της στα επείγοντα του ΚΑΤ αναδημοσίευσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Συγκινήθηκα με αυτή την ανάρτηση μίας άγνωστης σε μένα ασθενούς που βίωσε όμως την αλλαγή στο ΚΑΤ και δεν φοβήθηκε να την μοιραστεί με όλους μας» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης παραθέτοντας την εμπειρία που περιέγραψε μέσω ανάρτησης η κα Μαρία-Ελένη.

Η ανάρτηση της ασθενούς για την εμπειρία της στο ΚΑΤ

«Αν τα πράγματα είναι βιωμένη εμπειρία και σύνολο μικρών προσωπικών επαφών με το μεγάλο Σύστημα (εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την σκέψη, ότι δηλαδή η δική μας αντίληψη για τα πράγματα καθορίζουν και το πώς είναι τα πράγματα) παρόλα αυτά αν ισχύει αυτό, εγώ σήμερα επισκέφτηκα εσπευσμένα τα επείγοντα του ΚΑΤ. Έμεινα άφωνη από την καθαριότητα, την οργάνωση, την εξυπηρέτηση, τη γνώση των ιατρών και την ευγένεια από όλους μα όλους εκεί μέσα/ ιδίως ο άνθρωπος στην είσοδο τύπου security ήταν τόσο κατατοπιστικός και ευγενικός που δάκρυσα. Μεμονωμένο δείγμα είμαι εγώ; τυχερή στην ατυχία μου; Γενικά είναι χάλια αλλά σήμερα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα είπαν να αλλάξουν όλα σαν πρόβα Τζενεράλε; Δεν γνωρίζω ειλικρινά τι ισχύει τις άλλες μέρες. Αυτό που είδα σήμερα και μια άλλη πρόσφατη πάλι εμπειρία που είχα με έκαναν να αισθάνομαι ότι κάτι έχει αλλάξει. Αργά; Αργά. Εγώ πάντως έμεινα απολύτως ικανοποιημένη. Και γενικά σέβομαι όποιον άνθρωπο προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Να είμαστε όλοι καλά και αν τύχει να πέσουμε, το ΚΑΤ κάτι έχει να μας προσφέρει που σήμερα εγώ δεν το βρήκα στον ιδιώτη γιατρό»