H Λατινοπούλου μιμήθηκε on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής”

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου την οποία χαρακτήρισε «Ελένη Λουκά» της πολιτικής εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σημειώνοντας, κατά τη συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, ότι «τα ποσοστά της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχωρούν», η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «είναι με μια λέξη – γιατί δεν μπορώ να το περιγράψω – η Ελένη Λουκά της πολιτικής με όλο τον σεβασμό στην κυρία Λουκά».

Κληθείσα, δε, να εξηγήσει γιατί χρησιμοποίησε αυτόν τον παραλληλισμό, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε «θα σας το περιγράψω γιατί ορισμένα πράγματα δεν καλύπτονται από λέξεις» και στη συνέχεια μιμήθηκε τη συμπεριφορά και τις κινήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στα βίντεο που αναρτά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στα social media.

Σηκώνοντας το κινητό της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου άρχισε να λέει στους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ «έχετε κάποιο πρόβλημα, με εμποδίζετε. Τι κάνετε; Με χτυπήσατε; Εμένα και το χέρι μου με χτυπήσατε, θα σας καταγγείλω, πείτε μου το όνομά σας».

«Την κάνετε εξαιρετικά» σχολίασε ο Δημήτρης Οικονόμου.

