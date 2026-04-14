MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Λατινοπούλου μιμήθηκε on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής”

|
THESTIVAL TEAM

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου την οποία χαρακτήρισε «Ελένη Λουκά» της πολιτικής εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σημειώνοντας, κατά τη συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, ότι «τα ποσοστά της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχωρούν», η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «είναι με μια λέξη – γιατί δεν μπορώ να το περιγράψω – η Ελένη Λουκά της πολιτικής με όλο τον σεβασμό στην κυρία Λουκά».

Κληθείσα, δε, να εξηγήσει γιατί χρησιμοποίησε αυτόν τον παραλληλισμό, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε «θα σας το περιγράψω γιατί ορισμένα πράγματα δεν καλύπτονται από λέξεις» και στη συνέχεια μιμήθηκε τη συμπεριφορά και τις κινήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στα βίντεο που αναρτά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στα social media.

Σηκώνοντας το κινητό της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου άρχισε να λέει στους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ «έχετε κάποιο πρόβλημα, με εμποδίζετε. Τι κάνετε; Με χτυπήσατε; Εμένα και το χέρι μου με χτυπήσατε, θα σας καταγγείλω, πείτε μου το όνομά σας».

«Την κάνετε εξαιρετικά» σχολίασε ο Δημήτρης Οικονόμου.

Δείτε το βίντεο από το 13:37:

Αφροδίτη Λατινοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Η Ρωσία λέει πως ελπίζει σε ρεαλιστικούς δεσμούς με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας μετά την ήττα Όρμπαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Αλιβέρι: Κοριτσάκι 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 60 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις φυγόποινων σε ένα 24ωρο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Αιχμηρή απάντηση της Λευκωσίας στον Φιντάν για τη συνεργασία με Ελλάδα και Ισραήλ: Στοχεύει στην πρόκληση έντασης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ηλεία: Τραυμάτισαν 16χρονη με κροτίδα και την εξύβρισαν

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Ξέσπασε σε κλάματα η πρώην παίκτρια του My Style Rocks Απολλεών που είχε χάσει την κόρη της: Έγινα ξανά μανούλα