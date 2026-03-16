“Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!” – Η Έλενα Ράπτη με την Αθηνά Αηδονά, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Οι γυναίκες που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στη δημόσια ζωή συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!», η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένεια Έλενα Ράπτη, συναντά την Αθηνά Αηδονά, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η παρουσία των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας στην αυτοδιοίκηση αναδεικνύει τη δυναμική συμβολή τους στη δημόσια διοίκηση και στην προώθηση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η Έλενα Ράπτη δήλωσε: «Οι γυναίκες που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στη δημόσια ζωή αποτελούν παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Με τη γνώση, την εμπειρία και την αποφασιστικότητά τους συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της κοινωνίας και στην ενίσχυση της ισότητας».