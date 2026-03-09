“Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!”: Συνάντηση της Ελ. Ράπτη με την αστυνομικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., Αγγελική Βουδούρη

Σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η ετοιμότητα, η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα είναι καθημερινή ανάγκη, οι γυναίκες αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια και επαγγελματισμό.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!», η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, συναντά την Αγγελική Βουδούρη, αστυνομικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η οποία υπηρετεί στην πρώτη γραμμή της αστυνόμευσης.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ετοιμότητα και αφοσίωση στο καθήκον, η Αγγελική Βουδούρη συμβάλλει καθημερινά στην προστασία των πολιτών και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Η παρουσία των γυναικών σε επιχειρησιακές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή τους σε ρόλους ευθύνης και επιβεβαιώνει ότι η επαγγελματική επάρκεια, η αποφασιστικότητα και η προσφορά δεν έχουν φύλο.

Η Έλενα Ράπτη δήλωσε: «Οι γυναίκες που υπηρετούν στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας μας επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Με επαγγελματισμό, θάρρος και αφοσίωση συμβάλλουν καθημερινά στην προστασία της κοινωνίας και αποτελούν παράδειγμα δύναμης και προσφοράς».