Γκιουλέκας: Οι τρεις πρωτοβουλίες του ΥΜΑΘ για την ανάπτυξη Μακεδονίας και Θράκης – Ζωηρό το ενδιαφέρον Μητσοτάκη για τη Θεσσαλονίκη

«Πρώτιστος στόχος μας στον Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης μας». Αυτό διεμήνυσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, κ. Κώστας Γκιουλέκας, από το κτήριο του Διοικητηρίου, στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο κ. Γκιουλέκας προχώρησε σε έναν απολογισμό των πεπραγμένων του ΥΜΑΘ από την ημέρα που ανέλαβε ο ίδιος το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ενώ παρουσίασε και τρεις νέες πρωτοβουλίες του ΥΜΑΘ «για την ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θράκης».

Οι τρεις πρωτοβουλίες του ΥΜΑΘ

Σε ό,τι αφορά στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη Μακεδονία και τη Θράκη, αυτές περιλαμβάνουν περιοδείες και εκδηλώσεις σε κάθε έναν από τους 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, περιοδείες στις χώρες των Βαλκανίων αλλά και τη διοργάνωση του διήμερου Συνεδρίου στην Θεσσαλονίκη τον προσεχή Φεβρουάριο με θέμα «1ο Blue Heritage Thessaloniki Summit».

Σε ό,τι αφορά στις περιοδείες στους νομούς, σε αυτές θα συμμετέχει κλιμάκιο με -επικεφαλής τον κ. Γκιουλέκα- και στελέχη από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΜΑΘ, από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών καθώς και εκπροσώπους Επιμελητηρίων. Σε κάθε νομό θα πραγματοποιείται εκδήλωση με συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης.

«Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η επιτόπια συζήτηση με τους επιχειρηματίες κάθε Νομού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών αλλά και ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και η στήριξή τους προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η Κυβέρνηση», υπογράμμισε ο κ. Γκιουλέκας λέγοντας πως «ξεκινούν αμέσως».

Η δεύτερη κυβερνητική πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περιοδείες εκπροσώπων των Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και Επιμελητηρίων των περιοχών ώστε «να αναπτύξουν ανάλογες δράσεις και να προχωρήσουν σε συμπράξεις με τους αντίστοιχους Φορείς των όμορων κρατών».

Παράλληλα, με σκοπό την προβολή της Θεσσαλονίκης αλλά και συνολικά της Μακεδονίας και της Θράκης, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα διοργανωθεί τον Φεβρουάριο του 2026 διήμερο συνέδριο με θέμα «1ο Blue Heritage Thessaloniki Summit». Αυτή θα είναι και η τρίτη κυβερνητική πρωτοβουλία μέσω του ΥΜΑΘ, όπως ανακοίνωσε ο κ. Γκιουλέκας.

«Η ελληνική οικονομία κατά διεθνή ομολογία και αναγνώριση κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πρόθεσή μας είναι να συμβάλουμε, ως ΥΜΑΘ, όσο το δυνατόν περισσότερο στην αξιοποίηση δυο πολύτιμων εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας: το νέο αναπτυξιακό νόμο, και ιδιαίτερα τα νέα καθεστώτα του νέου Α.Ν., και τα διακρατικά κοινοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

«Ζωηρό το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη» – Ο απολογισμός Γκιουλέκα

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης κ. Κώστας Γκιουλέκας, προχώρησε σε απολογισμό των πεπραγμένων από την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΥΜΑΘ από τις 14 Ιουνίου του 2024 έως και σήμερα.

Ο κ. Γκιουλέκας στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν γίνει μέσω του Συντονιστικού για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω και της κατασκευής του Flyover ενώ τόνισε πως «είναι ζωηρό και έμπρακτο το ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη».

Όπως είπε, είναι η πρώτη φορά που γίνονται τόσα έργα εκατομμυρίων και αναφέρθηκε στη κατασκευή του Flyover, τον Προαστιακό αλλά και την παράδοση του μετρό, ένα έργο που όπως είπε δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, «αλλά παραδόθηκε επί κυβερνήσεως ΝΔ εντός χρονοδιαγραμμάτων».

Σε ό,τι αφορά στις τακτικές συνεδριάσεις του Συντονιστικού για το Flyover σημείωσε πως «δεν θα μπορούσε να βρεθεί λύση για το κυκλοφοριακό και την ταλαιπωρία των πολιτών αν δεν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς» και υπογράμμισε πως με αυτόν τον τρόπο υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις όπως η ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους της πόλης, οι 500 νέες θέσεις δωρεάν πρόσκαιρης στάθμευσης εντός της ΔΕΘ, η καθαίρεση του ποδηλατόδρομου από τη Λεωφόρο Νίκης αλλά και τα πασαλάκια σε κεντρικές οδούς.

Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Γκιουλέκας, τοποθετήθηκαν δεξαμενές της Πυροσβεστικής παραπλεύρως του Περιφερειακού ενώ τέσσερα γερανοφόρα οχήματα της Εγνατίας Οδού ΑΕ απομακρύνουν άμεσα τα οχήματα που παθαίνουν βλάβη στον Περιφερειακό.

103 εκατ. ευρώ από το ΥΜΑΘ σε 95 επενδυτικά σχέδια

Ακόμα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΜΑΘ λέγοντας ότι στο διάστημα από 17 Ιουνίου 2014 μέχρι 21 Οκτωβρίου 2025 έχει αξιολογήσει 141 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία έχουν εγκριθεί τα 95, ενισχυόμενου κόστους 178.123.488,56 ευρώ και αναλογούσας ενίσχυσης 103.822.173,67 € ευρώ.

Επιπλέον όπως είπε, έχει εκκινήσει η διαδικασία υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στον Γ’ Κύκλο Μεταποίησης:

– Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Α’ Κύκλο Περιοχών Ειδικής Ανάπτυξης στους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) ανήκει στους φορείς υποδοχής.

Επίσης έχει εκδώσει 45 Αποφάσεις Τροποποιήσεων και 28 Αποφάσεις Εξετάσεων Γνωστοποιήσεων μεταβολών στοιχείων επενδυτικών σχεδίων, ενώ στους δύο νόμους αρμοδιότητας της υπηρεσίας

(Ν. 3908/2011 και Ν. 4399/2016) ολοκληρώθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου κόστους 212.204.923, 64 ευρώ, στα οποία αντιστοιχούν ενισχύσεις ύψους 73.071.459,26 ευρώ.

Συνολικά, δε, από τις 17/6/2024 έως 21/10/2025, 53 επενδυτικά σχέδια έλαβαν ενισχύσεις ίσες συνολικά με 67.650.094,73 ευρώ.

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά συσκέψεων με φορείς και κυβερνητικά στελέχη για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων όπως την αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων στο Κιλκίς και Κήπων στον Έβρο, Ίδρυση ακαδημαϊκής Έδρας μελέτης της Ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Εποχής του στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη σεισμική δραστηριότητα στο Άγιο Όρος κλπ.

Οι εκδηλώσεις του ΥΜΑΘ για την 28η Οκτωβρίου

Τέλος ο κ. Γκιουλέκας στάθηκε και στις Εκθέσεις που φιλοξενούνται στο κτήριο του Διοικητηρίου λέγοντας πως «στόχος μας είναι να είναι ανοιχτό προς τον κόσμο». ενώ ανακοίνωσε και πραγματοποίηση διπλής Έκθεσης ενόψει της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

«Η διπλή έκθεση θα έχει θέμα «Ζωντανεύοντας την Ιστορία» και γίνεται σε συνδιοργάνωση του ΥΜΑΘ. με το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Ελλάδος και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης, Το πρώτο σκέλος της έκθεσης έχει θέμα «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-41 – Η ΚΑΤΟΧΗ 1941 – 1944» και το δεύτερο «ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ».

Τα Εγκαίνια της Έκθεσης θα τελέσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, την Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης).

Την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, το ΥΜΑΘ διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο γνωστό εστιατόριο «Garcon» (Λ. Νίκης και Αγίας Σοφίας γωνία), για να τιμήσει τη μνήμη της Τραγουδίστριας της Νίκης, Σοφίας Βέμπο, η οποία ξεκίνησε την πορείας της στο τραγούδι από τη Θεσσαλονίκη .