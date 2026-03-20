Γκιουλέκας από Αλεξανδρούπολη: Από εδώ αρχίζει η Ελλάδα – Αν πάθει κάτι ο Έβρος, θα το πληρώσει όλη η χώρα

Τη γεωστρατηγική σημασία της Μακεδονίας και Θράκης, την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών καθώς και την εξωστρεφή στρατηγική για την προσέλκυση επενδύσεων ανέδειξε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη και ολοκληρώνεται σήμερα.

«Εμείς λέμε απολύτως συνειδητοποιημένα: από εδώ αρχίζει η Ελλάδα. Αν πάθει κάτι ο Έβρος, θα το πληρώσει όλη η Ελλάδα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της περιοχής. Όπως ανέφερε, η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως «φυσική πύλη για οτιδήποτε διέρχεται από δω για να κατευθυνθεί στην Ευρώπη», προσθέτοντας ότι «εμείς αυτό το σύνθημα το κάναμε πράξη».

Ο κ. Γκιουλέκας περιέγραψε πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, σημειώνοντας ότι κλιμάκιο με τη συμμετοχή παραγωγικών δυνάμεων, του ΥΠΕΞ και του Enterprise Greece επισκέφθηκε τη Σόφια: «δεν περιμέναμε να έρθουν να μας βρουν, πήγαμε εμείς εκεί για να τους πούμε: είμαστε εδώ». Όπως είπε, στόχος ήταν η ενίσχυση συνεργασιών και η αξιοποίηση των ελληνικών λιμανιών για τη διακίνηση προϊόντων, ενώ χαρακτήρισε την ανταπόκριση «πρωτοφανή», σημειώνοντας ότι «μας περίμεναν οι πάντες, παραγωγικές δυνάμεις, επιχειρηματίες» και ότι υπογράφηκαν τρία μνημόνια συνεργασίας.

Ανέφερε ότι η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε Βελιγράδι και Βουκουρέστι, στο πλαίσιο μίας «περιοδείας εξωστρέφειας στα Βαλκάνια». Αναφερόμενος στις υποδομές, υπογράμμισε ότι η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας «χρειάζεται καλύτερο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο που δεν έχουμε και πρέπει να το αναβαθμίσουμε», ενώ στάθηκε και στην ανάγκη σύνδεσης της εμπορικής ναυτιλίας με τη Μακεδονία και τη Θράκη. Όπως σημείωσε, σχεδιάζεται νέο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η Ναυτιλία ταξιδεύει στη Βόρεια Ελλάδα».

Ο κ. Γκιουλέκας συμπλήρωσε ότι η περιοχή διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για ανάπτυξη: «Δεν μας λείπει τίποτα, έχουμε έμψυχο δυναμικό, έχουμε νέα παιδιά με εξειδίκευση», προσθέτοντας ότι «η Θεσσαλονίκη είναι σε απόσταση αναπνοής από μία σειρά από χώρες και πόλεις».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «έχουμε μία φιλοεπενδυτική και εξωστρεφή κυβέρνηση», σημειώνοντας ότι «μας λείπει μόνο η αυτοπεποίθηση να λύσουμε κάποια κενά», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η περιοχή «θα πρωταγωνιστήσει» στο μέλλον.