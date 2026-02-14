MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος: Θα ήταν καταστροφική η συνεργασία ΠΑΣΟΚ με ΝΔ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος, σε συνέντευξή του στο Action δήλωσε πως μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ θα ήταν καταστροφική.

«Δεν φοβάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ θα παγιωθεί στην τρίτη θέση» σημείωσε.

«Υπάρχει ένα κλίμα ανάγκης για πολιτική αλλαγή. Από τον κόσμο που δεν πάει στην κάλπη, τουλάχιστον 1,5 με 2 εκατ. ήταν παλιά ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Πήγαν στον Αλέξη Τσίπρα πιστεύοντας ότι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του μέλλοντος και εκεί απογοητεύτηκαν. Γύρισαν πίσω, κάποιοι πήγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ξαναγύρισαν πίσω στο σπίτι» πρόσθεσε.

Να βγούμε στην κοινωνία και να μιλήσουμε πόρτα-πόρτα

«Η στασιμότητα ήταν λόγω της ανοχής προς τον κ. Μητσοτάκη» απάντησε αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. «Μπορούμε να βγούμε στην κοινωνία και να μιλήσουμε πόρτα-πόρτα. Δεν γίνεται μόνο μέσα από τα κανάλια. Πρέπει να χτυπήσουμε πόρτες» επεσήμανε.

«Θα πάμε στο συνέδριο και πρέπει να κλείσουμε θέματα που είναι ανοιχτά, τα οποία αν δεν κλείσουν θα τα βρούμε μπροστά μας στην προεκλογική εκστρατεία. Εκλέξαμε πρόεδρο πριν 1,5 χρόνο, όσο κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν μιλάμε για τα θέματα που θέλει να ακούσει ο κόσμος» σχολίασε.

Παύλος Γερουλάνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος μετά από τροχαίο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε καπνοδόχο εστιατορίου – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εκτίμηση-σοκ για τη Λίντσεϊ Βον που τραυματίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: “Μπορεί να ακρωτηριαστεί το πόδι της”

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Το ζεστό νερό βοηθά στην απώλεια βάρους και καθαρίζει το δέρμα; Ειδικοί καταρρίπτουν τους μύθους

ΖΩΔΙΑ 16 ώρες πριν

Τρία ζώδια που είναι τώρα τα πιο τυχερά και θα ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη φάση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κιλκίς: Έκρυβε στο σπίτι του χασίς και συνελήφθη