Γερουλάνος: Θα ήταν καταστροφική η συνεργασία ΠΑΣΟΚ με ΝΔ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος, σε συνέντευξή του στο Action δήλωσε πως μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ θα ήταν καταστροφική.

«Δεν φοβάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ θα παγιωθεί στην τρίτη θέση» σημείωσε.

«Υπάρχει ένα κλίμα ανάγκης για πολιτική αλλαγή. Από τον κόσμο που δεν πάει στην κάλπη, τουλάχιστον 1,5 με 2 εκατ. ήταν παλιά ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Πήγαν στον Αλέξη Τσίπρα πιστεύοντας ότι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του μέλλοντος και εκεί απογοητεύτηκαν. Γύρισαν πίσω, κάποιοι πήγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ξαναγύρισαν πίσω στο σπίτι» πρόσθεσε.

Να βγούμε στην κοινωνία και να μιλήσουμε πόρτα-πόρτα

«Η στασιμότητα ήταν λόγω της ανοχής προς τον κ. Μητσοτάκη» απάντησε αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. «Μπορούμε να βγούμε στην κοινωνία και να μιλήσουμε πόρτα-πόρτα. Δεν γίνεται μόνο μέσα από τα κανάλια. Πρέπει να χτυπήσουμε πόρτες» επεσήμανε.

«Θα πάμε στο συνέδριο και πρέπει να κλείσουμε θέματα που είναι ανοιχτά, τα οποία αν δεν κλείσουν θα τα βρούμε μπροστά μας στην προεκλογική εκστρατεία. Εκλέξαμε πρόεδρο πριν 1,5 χρόνο, όσο κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν μιλάμε για τα θέματα που θέλει να ακούσει ο κόσμος» σχολίασε.