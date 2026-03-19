Γερουλάνος: Ελπίζω να μην είναι οριστικό το αντίο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή

«Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ σ’ αυτή τη φάση, αυτό που ζητάει είναι μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για το τι συνέβη με την ελληνική συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία και θα επανέλθουμε» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παύλος Γερουλάνος, κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ”Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας” (Α΄37)», στην Ολομέλεια.

Ο κ. Γερουλάνος, διαβάζοντας τη δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, είπε ότι ο υπουργός «μάς λέει ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει τόσο καιρό».

«Έως εδώ καλά. Όμως, ο κ. υπουργός, επίσης, μας λέει έμμεσα πλην σαφώς ότι “προστατεύει (εν. η συστοιχία) το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών”. Αυτή η αναφορά του κ. Δένδια, εμμέσως πλην σαφώς εμπλέκει την Ελλάδα στην πολεμική σύρραξη. Το εννοούσε ή του ξέφυγε;» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Αναρωτήθηκε «η Ελλάδα προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών συμμετέχοντας σ’ έναν πόλεμο που εκτοξεύει το κόστος των Ελλήνων πολιτών;» και «το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών προστατεύεται με τη συμμετοχή μας στον πόλεμο ή με την συμμετοχή στην προσπάθεια ειρήνευσης;» και σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε αυτή τη φάση, αυτό που ζητάμε είναι μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για το τι συνέβη και θα επανέλθουμε».

Για την ΠΝΠ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «η κυβέρνηση θυμήθηκε την αθέμητη κερδοφορίας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης», σχολιάζοντας πως «όταν μιλάμε για την ακρίβεια στην κυβέρνηση, φοβάμαι ότι μιλάμε σε τοίχο» και σημείωσε: «Όταν εμείς σας φέρναμε προτάσεις, μας κατηγορούσατε ως λαϊκιστές μέτρων. Τώρα έρχεστε και παίρνετε τα μισά. Μήπως να μας ακούτε πιο συχνά;».

Είπε ότι «σήμερα θα ψηφίσουμε τα μέτρα της κυβέρνησης γιατί κάθε ευρώ που γλιτώνει ο πολίτης είναι μια επένδυση στο μέλλον», ωστόσο συνέχισε λέγοντας: «Μην έχετε όμως αυταπάτες, η φτωχοποίηση της ελληνικής οικογένειας συνεχίζεται κάθε μέρα και κάθε μέρα σε σύγκριση με τους ευρωπαίου συνειδητοποιούμε πόσο φτωχότεροι έχει γίνει αυτή η κοινωνία από αυτή την κυβέρνηση».

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι «η ακρίβεια είναι μόνο ένα μέρος της φτωχοποίησης του ελληνικού νοικοκυριού» καθώς όπως είπε «η φτωχοποίηση είναι μια ύπουλη διαδικασία που ξεκινάει όταν οι τιμές ανεβαίνουν γρηγορότερα των μισθών και συνήθως συνοδεύεται από μια άλλη αθόρυβη μετατροπή των δικαιωμάτων σε ”Θέλω” και των ”Θέλω” σου σε αναγκαιότητα. Σε κάτι που κάποτε ήταν πολυτέλεια και σήμερα σού είναι ανάγκη» και έφερε ως παράδειγμα την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό που πολλοί άνθρωποι στερούνται λόγω των χαμηλών μισθών.

Τέλος, τόνισε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν κοιτάζει μόνο την οικονομική διάσταση του προβλήματος, «προφανώς και φέρνουμε προτάσεις για την οικονομία αλλά φέρνουμε και λύσεις για το κοινωνικό κράτος που το βλέπουμε αλλιώς όχι σαν αγαθοεργία αλλά ως επένδυση στις δυνατότης του Έλληνα, στις δομές του κράτους».

Τέλος ο κ. Γερουλάνος, μιλώντας σε προσωπικό τόνο για την παράδοση στο ΠΑΣΟΚ της βουλευτικής έδρας από τον διαγραφέντα από την ΚΟ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, είπε: «Η απόφασή του είναι μια σπάνια κίνηση πολιτικής ευθύνης. Σε μια χώρα που νομίζουμε ότι παντρευόμαστε την καρέκλα είναι μάθημα προς όλους μας. Εάν και θέλω να ελπίζω ότι αυτό δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα από την πολιτική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ