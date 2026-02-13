Γερουλάνος: Δικαιώθηκα που έλεγα ότι έχουμε μικρό παράθυρο μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί μετά έρχονται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Δικαιωμένος για την προειδοποίηση που είχε κάνει από τον Σεπτέμβριο όταν μίλησε πρώτη φορά για την «κολλημένη βελόνα» ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα μικρό παράθυρο μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί μετά έρχονται νέα κόμματα όπως της Καρυστιανού και του Τσίπρα, δήλωσε την Παρασκευή ο Παύλος Γερουλάνος.

«Δικαιώθηκα; Ναι. Εγώ έκανα παρότρυνση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να πάμε πιο γρήγορα» είπε το πρωί της Παρασκευής στο ΟΡΕΝ.

Ωστόσο στην ερώτηση αν θα θέσει θέμα Ανδρουλάκη στο συνέδριο απάντησε «είστε με τα καλά σας; Αυτόν έχουμε πρόεδρο, θα τον στηρίξουμε μέχρι το τέλος για να πάμε στις εκλογές όσο πιο ισχυροί γίνεται».

«Το πρόβλημα είναι ότι αντί να απαντούμε γι αυτά που αφορούν την κοινωνία, γίνεται θόρυβος γιατί ειπώθηκε κάτι σε μια επιτροπή ή σε μια άλλη και αυτό πρέπει να σταματήσει και από εμάς και από τους δημοσιογράφους» είπε ακόμα ο κ. Γερουλάνος

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται ότι με τις τοποθετήσεις του αμφισβητεί την ηγεσία, ο κ. Γερουλάνος είπε «πείτε μου ένα πράγμα που έχω κάνει στη διαδρομή που μπορεί να χαρακτηριστεί αμφισβήτηση. Όταν κάνεις προτάσεις στα όργανα, δεν είναι αμφισβητήση αλλά αγωνία για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα».

Εξήγησε, στο πλαίσιο αυτό, πως «ο πρόεδρος θα κρίνει αν το να φέρεις μια πρόταση στο τραπέζι σε κλειστά όργανα είναι αιτία διαγραφής. Αν αρχίσουμε να φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας, θα μείνουμε αδρανείς. Εγώ πιστεύω πως ό,τι έχεις να πει τα λες μέσα στα όργανα»