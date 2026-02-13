MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος: Δικαιώθηκα που έλεγα ότι έχουμε μικρό παράθυρο μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί μετά έρχονται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δικαιωμένος για την προειδοποίηση που είχε κάνει από τον Σεπτέμβριο όταν μίλησε πρώτη φορά για την «κολλημένη βελόνα» ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα μικρό παράθυρο μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί μετά έρχονται νέα κόμματα όπως της Καρυστιανού και του Τσίπρα, δήλωσε την Παρασκευή ο Παύλος Γερουλάνος.

«Δικαιώθηκα; Ναι. Εγώ έκανα παρότρυνση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να πάμε πιο γρήγορα» είπε το πρωί της Παρασκευής στο ΟΡΕΝ.

Ωστόσο στην ερώτηση αν θα θέσει θέμα Ανδρουλάκη στο συνέδριο απάντησε «είστε με τα καλά σας; Αυτόν έχουμε πρόεδρο, θα τον στηρίξουμε μέχρι το τέλος για να πάμε στις εκλογές όσο πιο ισχυροί γίνεται».

«Το πρόβλημα είναι ότι αντί να απαντούμε γι αυτά που αφορούν την κοινωνία, γίνεται θόρυβος γιατί ειπώθηκε κάτι σε μια επιτροπή ή σε μια άλλη και αυτό πρέπει να σταματήσει και από εμάς και από τους δημοσιογράφους» είπε ακόμα ο κ. Γερουλάνος

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται ότι με τις τοποθετήσεις του αμφισβητεί την ηγεσία, ο κ. Γερουλάνος είπε «πείτε μου ένα πράγμα που έχω κάνει στη διαδρομή που μπορεί να χαρακτηριστεί αμφισβήτηση. Όταν κάνεις προτάσεις στα όργανα, δεν είναι αμφισβητήση αλλά αγωνία για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα».

Εξήγησε, στο πλαίσιο αυτό, πως «ο πρόεδρος θα κρίνει αν το να φέρεις μια πρόταση στο τραπέζι σε κλειστά όργανα είναι αιτία διαγραφής. Αν αρχίσουμε να φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας, θα μείνουμε αδρανείς. Εγώ πιστεύω πως ό,τι έχεις να πει τα λες μέσα στα όργανα»

Παύλος Γερουλάνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Πότε κάνει πρεμιέρα το J2US – Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ευγενία Ξυγκόρου: Δεν σιδερώνω – Για να βάλω αυτό το φόρεμα έκανα μπάνιο το άφησα στους υδρατμούς και έκανα πιστολάκι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Νέα κατολίσθηση έκλεισε την παλαιά εθνική οδό Άρτας – Αμφιλοχίας: Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος – Βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 123 θέσεις στο ΕΑΠ – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εφιάλτης στα Άνω Λιόσια: 44χρονος έδινε ναρκωτικά και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά – Πατέρας θύματος τον βοηθούσε έναντι αμοιβής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31 λεπτά πριν

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών – Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό