Γεραπετρίτης: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, με την ελληνική διπλωματία να κινείται σε ρυθμούς διαρκούς συντονισμού με τους διεθνείς συμμάχους για τη διαμόρφωση κοινής στάσης απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατέστησε σαφές ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των Ελλήνων που βρίσκονται στη ζώνη των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε: «Ήδη, από το πρωί, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή. Προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές».

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει θέσει σε λειτουργία ειδικές τηλεφωνικές γραμμές στις διπλωματικές αποστολές, ενώ ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες των πρεσβειών.

Υπογράμμισε μάλιστα πως υπάρχει ήδη διαμορφωμένο σχέδιο για επιχείρηση εκκένωσης, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήδη, λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες. Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας. Εάν απαιτηθεί, η Ελληνική Πολιτεία, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής».

Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ελληνική εμπορική ναυτιλία, η οποία βρίσκεται εκτεθειμένη στην καρδιά της κρίσης. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, διατηρείται ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τα πλοία υπό ελληνική σημαία που πλέουν στον Περσικό Κόλπο. Όπως επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης: «Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη δέσμευση της Αθήνας για μια αταλάντευτη στάση αρχής που θέτει ως επίκεντρο την ασφάλεια των Ελλήνων παγκοσμίως, καταλήγοντας: «Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων».