Γεραπετρίτης για την επικείμενη συνάντηση με Ρούμπιο: Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών

έσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε από τη Γενεύη μήνυμα ενότητας απέναντι στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμένων διεθνών πρωτοβουλιών για την ειρήνη. Μιλώντας στο περιθώριο της 61ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, επιβάλλει τη συστράτευση της διεθνούς κοινότητας «κατά κάθε μορφής επιθετικότητας» και υπέρ μιας βιώσιμης ειρηνευτικής προοπτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε στην 61η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για την πρόληψη της παιδικής βίας και τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, η οποία –όπως σημείωσε– έτυχε θερμής υποδοχής από κράτη-μέλη, αξιωματούχους του ΟΗΕ και εκπροσώπους του Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στο περιθώριο της Συνόδου, συναντήθηκε με τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Volker Türk, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Αθήνας στη διεθνή πολυμέρεια και στην ενίσχυση του ρόλου των διεθνών οργανισμών σε περιόδους κρίσεων, από τις ένοπλες συγκρούσεις έως την κλιματική απειλή.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών του Λίβανος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αρωγός στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της χώρας, τόσο μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και στο πλαίσιο της μελλοντικής ανασυγκρότησης.

Οι διπλωματικές επαφές θα συνεχιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του. «Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να ασκεί την ενεργό εξωτερική της πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά.