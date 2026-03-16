MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, μίλησε για την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Τόνισε τη θέση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των αμάχων και της διπλωματικής επίλυσης των συγκρούσεων.

Η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Συνέρχεται σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα τάχθηκε επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και, βεβαίως, της επιστροφής στη διπλωματία αντί του πολέμου.

Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση “Aspides”, στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες οι οποίες πλήττονται, στις χώρες του Κόλπου, και παρέχει ανοιχτή συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο. Ιδιαίτερα σε σχέση με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θα ήθελα να επισημάνω το πόσο κρίσιμο είναι, όχι μόνο για τη τις τιμές του του πετρελαίου, αλλά και για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, να παραμείνουν ελεύθερες οι θάλασσες.

Θα θέσω υπόψη των Ευρωπαίων συναδέλφων μου το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα της Μαύρης Θάλασσας. Είναι προφανές ότι για το ζήτημα αυτό πρέπει να υπάρξει απόλυτη καταδίκη και λογοδοσία. Είναι αυτονόητο ότι στις στιγμές αυτές, που είναι εξαιρετικά κρίσιμες και οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές, όχι μόνο γεωπολιτικά, αλλά και οικονομικά και περιβαλλοντικά για τη Μεσόγειο, η Ευρώπη θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο».

Γιώργος Γεραπετρίτης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

