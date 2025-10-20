MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από Λουξεμβούργο: Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στο κομμάτι ανασυγκρότησης της Γάζας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και περιφερειακής ασφάλειας υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις παρεμβάσεις του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Πουτιν στη Βουδαπέστη που προβληματίζει. Στο επίκεντρο των συζητήσεων επίσης η στρατηγική ατζέντα Ευρώπης – Ινδίας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε, μεταξύ άλλων, τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας απέναντι στην Ουκρανία στην υπεράσπιση της εδαφικής κυριαρχίας της.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στο κομμάτι της ανασυγκρότησης της Γάζας και στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι συστηματικά έτσι ώστε να έχουμε μια βιώσιμη ειρήνη».

Στο πλαίσιο του Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με όλους τους υπουργούς οι οποίοι εκτός των κρατών μελών της ΕΕ, της Αρμενίας, της Μολδαβίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας. Είναι η εποχή των συνθέσεων, να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μπορεί να έχουν μόνο καταστροφικά αποτέλεσματα».

Γιώργος Γεραπετρίτης

