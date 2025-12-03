Γεραπετρίτης: Αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία της Ουκρανίας, καμία θέση στον σύγχρονο κόσμο ο αναθεωρητισμός

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε στην κρίσιμη στιγμή που λαμβάνει χώρα η Σύνοδος, καθώς και στις συζητήσεις για την Ουκρανία, τη Νότια Γειτονία, αλλά και τη θέση της Ελλάδας στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ.

Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες, «Η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Συμμαχίας και για την ειρήνη στον κόσμο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητα της Συμμαχίας, τη συνοχή της Συμμαχίας, να μετρήσουμε τις δυνάμεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν σε πολύ πιο ενισχυμένες αμυντικές δυνατότητες, χωρίς να διαταράξουμε τη συνοχή της άμυνάς μας.

Η Υπουργική Σύνοδος λαμβάνει χώρα εν μέσω των συζητήσεων για την Ουκρανία. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε στην Ουκρανία. Η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στον σύγχρονο κόσμο. Δεν έχουν καμία θέση και συνάρτηση με το Διεθνές Δίκαιο.

Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω το ζήτημα της Νότιας Γειτονίας. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες εκείνες, οι οποίες πρωτοστάτησαν στο σχέδιο δράσης για τη Νότια Γειτονία. Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή, η ζώνη του Σαχέλ αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμες περιοχές για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή. Θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ηρεμία στην περιοχή. Πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα θέτουμε τα προηγούμενα για το μέλλον.

Η Ελλάδα, στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον σκληρό πυρήνα του ΟΑΣΕ, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στέκεται πάντοτε υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας, υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των μερών».