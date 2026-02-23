Γεωργιάδης: Θα ξαναπάω στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Στόχος να παραδώσω το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας αναφέρθηκε εκ νέου ο Άδωνις Γεωργιάδης, επαναλαμβάνοντας ότι προτίθεται τις επόμενες ημέρες να επισκεφθεί και πάλι το νοσοκομείο.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως έκανε λάθος που δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού του νοσοκομείου.

Δήλωσε ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψη του γιατρού, ενώ υποστήριξε πως ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Τόνισε, δε, ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο. Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ, επειδή θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνουν επεισόδια.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να παραδώσει στον διάδοχό του το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, για αυτό, όπως είπε, το υπουργείο θέλει να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Υγείας, τόνισε ότι την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία και σημείωσε ότι αυτήν τη στιγμή είναι για δύο κατηγορίες ασθενειών, αλλά μέχρι τον Μαίο θα έχουν ανοίξει όλες οι κατηγορίες.

Ο κ. Γεωργιάδης εξηγησε ότι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα μείνουν μόνο τα φάρμακα που κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. «Το 80% των ασθενών θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα φάρμακα υψηλού κόστους είτε μέσω αποστολής στον τόπου που έχει δηλώσει, είτε στο φαρμακείο της γειτονιάς», είπε χαρακτηριστικά.